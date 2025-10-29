বাংলাদেশ সফর বাতিল করলো আফগানিস্তান, নতুন প্রতিপক্ষ নেপাল

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশ ফুটবল দলের। তবে শেষ পর্যন্ত ঢাকায় সেই প্রীতি ম্যাচটি বাতিল হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস।
আগামী ১৮ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১৩ নভেম্বর আফগানিস্তানের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল জামাল–হামজাদের।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে মিয়ানমারের বিপক্ষে আফগানিস্তানের হোম ম্যাচ আয়োজনের কথা ছিল বাংলাদেশের। একই সময়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশেরও। বাংলাদেশে এসে ম্যাচ খেলতে মিয়ানমার আপত্তি জানানোয় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তাদের ম্যাচটি বাতিল হয়ে গেছে। এই সময়ে জামাল-হামজাদের সঙ্গেও ফিফার প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল আফগানদের। কিন্তু বাংলাদেশ সফর বাতিল করেছে তারা।
বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস বলেন, আফগানিস্তান জানিয়েছে তারা বাংলাদেশে আসবে না, কারণ মিয়ানমার সফরে রাজি নয়। আমরা বিকল্প প্রতিপক্ষের সন্ধান করছিলাম এবং অবশেষে নেপালের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে।
বর্তমানে কোচ হাভিয়ের কাবরেরার অধীনে অনুশীলন চালাচ্ছে বাংলাদেশ দল। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে এই প্রীতি ম্যাচে নিজেদের প্রস্তুতি যাচাই করার সুযোগ পাবে লাল-সবুজরা।
বাফুফে জানিয়েছে, আগামী ১৩ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। নভেম্বরের ফিফা উইন্ডোতে এই ম্যাচই হবে জামাল–হামজাদের একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ।