হংকং সিক্সেসে বাংলাদেশের অধিনায়ক আকবর আলী

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৯

হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টের জন্য সাত সদস্যের বাংলাদেশ দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক আকবর আলী এবার নেতৃত্ব দেবেন লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের। আগামী ৭ থেকে ৯ নভেম্বর হংকংয়ের টিন কুয়ং রোড রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে এই জনপ্রিয় ছয়-এ-সাইড ক্রিকেট উৎসব।

বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত হংকং সিক্সেসে শিরোপা জিততে পারেনি। তবে গত বছর সেমিফাইনাল পর্যন্ত ওঠে দলটি, যা তাদের সেরা সাফল্য। এবারের আসরেও শক্তিশালী স্কোয়াড নিয়ে মাঠে নামছে টাইগাররা।

দলে রাখা হয়েছে গত বছর এই টুর্নামেন্টে খেলা পেসার আবু হায়দার রনি ও ওপেনার জিসান আলমকে। পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন এবারও জায়গা পেয়েছেন দলে। গত বছরের টুর্নামেন্টে চার ম্যাচে ৩ উইকেট নেন সাইফউদ্দিন। বাংলাদেশের হয়ে তিন সংস্করণেই খেলা মোসাদ্দেক হোসেনও আছেন দলে। স্পিন বিভাগে নেতৃত্ব দেবেন রাকিবুল হাসান, আর পেস অলরাউন্ডার হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন তোফায়েল আহমেদ।

১৯৯২ সালে শুরু হওয়া এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের এটি ২১তম আসর। পাকিস্তান, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা—তিন দলই পাঁচবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এ প্রতিযোগিতায়।

এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে ১২টি দল। বাংলাদেশের গ্রুপে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা ও স্বাগতিক হংকং। দুই দলের বিপক্ষেই ৭ নভেম্বর মাঠে নামবে বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বের সেরা দুটি দল যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে।

বাংলাদেশ দল: আকবর আলী (অধিনায়ক), আবু হায়দার রনি, জিসান আলম, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, মোসাদ্দেক হোসেন, রাকিবুল হাসান ও তোফায়েল আহমেদ

