সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নওগাঁয় জলাশয়ে ভাসছিল নারীর গলিত মরদেহ

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৯

নওগাঁর পোরশা উপজেলায় একটি জলাশয় থেকে ভাসমান অবস্থায় বোরখা পরা এক অজ্ঞাতনামা নারীর গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। 

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার ছাওড় ইউনিয়নের পারিলা গ্রামের পাশের একটি জলাশয় (খাড়ি) থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পোরশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমান জানান, স্থানীয়রা খাড়ির পানিতে মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। মৃত নারীর পরনে ছিল খয়েরি রঙের বোরখা।

ওসি মিন্টু রহমান আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ৮ থেকে ১০ দিন আগে ওই নারীকে হত্যা করে মরদেহ খাড়ির পানিতে ফেলে রাখা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, একই দিনে উপজেলার কপালির মোড় এলাকায় মাটিবাহী দ্রুতগতির ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে হাবিবুর রহমান হাবিব (১০) নামে চতুর্থ শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ঘাতক ট্রাক্টরটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। একই দিনে পরপর দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ নওগাঁ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

ভাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কুশপুত্তলিকা দাহ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng