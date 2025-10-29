দক্ষিণ কোরিয়ায় ট্রাম্পের মধ্যাহ্নভোজে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা গরুর মাংস

আঞ্চলিক সফরে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার (২৯ অক্টোবর) দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছেছেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট লি জে মিউং তাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং ট্রাম্পকে আমেরিকান খাবারে আপ্যায়ন করেছেন।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে ট্রাম্পের জন্য রাখা হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা গরুর মাংস দিয়ে তৈরি 'কোরিয়ান প্ল্যাটার অফ সিন্সারিটি'। সেই সঙ্গে ছিল গরুর মাংসের প্যাটি, কোরিয়ান ক্লাসিক কিমচি আচারযুক্ত বাঁধাকপি ও কেচাপ।
ইয়োনহাপ সংবাদ সংস্থা এক প্রতিবেদনে বলছে, এই মধ্যাহ্নভোজে কোরিয়ান রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আমেরিকান-অনুপ্রাণিত ছোঁয়া মিশে গেছে, যা খাবারের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী জোটের পরিচয় বহন করে।
দেশটির প্রেসিডেন্ট কার্যালয় জানিয়েছে, 'কোরিয়ান স্বাদ আমেরিকান চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়, স্বাদের মাধ্যমে স্থায়ী বন্ধুত্ব উদযাপন' এই প্রতিপাদ্যের অধীনে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর গিয়ংজুর জাতীয় জাদুঘরে মধ্যাহ্নভোজের সময় দুই নেতা বৈঠকে যোগ দেন।
ইয়োনহাপ জানায়, ভোজের তালিকায় আরও ছিল চিংড়ি ও স্ক্যালপ। সেই সঙ্গে মৌসুমী কোরিয়ান ভেষজ দিয়ে অ্যাবালোনের সালাদ পরিবেশন করা হয়, যেখানে ছিল মাশরুম, মূলা, গাজর ইত্যদি। তালিকায় সদ্য কাটা গিয়ংজু শস্য দিয়ে তৈরি ভাপানো ভাত এবং পালং শাকও ছিল। ঐতিহ্যবাহী সাইড ডিশগুলোর মেনুতে গভীর কোরিয়ান স্বাদের খাবারও রাখা হয়।
প্রতিবেদন অনুসারে, দুপুরের খাবারের সমাপ্তি ঘটে 'পিসমেকার্স ডেজার্ট' দিয়ে, যার মধ্যে ছিল সোনা দিয়ে সাজানো একটি ব্রাউনি।
পানীয় হিসেবে ছিল একটি ঝলমলে 'ওমিজা'। এটি কোরিয়ান ম্যাগনোলিয়া বেরি থেকে তৈরি একটি পানীয়, যা 'পাঁচটি স্বাদের' জন্য পরিচিত।