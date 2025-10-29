সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দক্ষিণ কোরিয়ায় ট্রাম্পের মধ্যাহ্নভোজে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা গরুর মাংস

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫২
দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

আঞ্চলিক সফরে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার (২৯ অক্টোবর) দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছেছেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট লি জে মিউং তাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং ট্রাম্পকে আমেরিকান খাবারে আপ্যায়ন করেছেন।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে ট্রাম্পের জন্য রাখা হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা গরুর মাংস দিয়ে তৈরি 'কোরিয়ান প্ল্যাটার অফ সিন্সারিটি'। সেই সঙ্গে ছিল গরুর মাংসের প্যাটি, কোরিয়ান ক্লাসিক কিমচি আচারযুক্ত বাঁধাকপি ও কেচাপ।

ইয়োনহাপ সংবাদ সংস্থা এক প্রতিবেদনে বলছে, এই মধ্যাহ্নভোজে কোরিয়ান রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আমেরিকান-অনুপ্রাণিত ছোঁয়া মিশে গেছে, যা খাবারের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী জোটের পরিচয় বহন করে।

দেশটির প্রেসিডেন্ট কার্যালয় জানিয়েছে, 'কোরিয়ান স্বাদ আমেরিকান চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়, স্বাদের মাধ্যমে স্থায়ী বন্ধুত্ব উদযাপন' এই প্রতিপাদ্যের অধীনে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর গিয়ংজুর জাতীয় জাদুঘরে মধ্যাহ্নভোজের সময় দুই নেতা বৈঠকে যোগ দেন।

ইয়োনহাপ জানায়, ভোজের তালিকায় আরও ছিল চিংড়ি ও স্ক্যালপ। সেই সঙ্গে মৌসুমী কোরিয়ান ভেষজ দিয়ে অ্যাবালোনের সালাদ পরিবেশন করা হয়, যেখানে ছিল মাশরুম, মূলা, গাজর ইত্যদি। তালিকায় সদ্য কাটা গিয়ংজু শস্য দিয়ে তৈরি ভাপানো ভাত এবং পালং শাকও ছিল। ঐতিহ্যবাহী সাইড ডিশগুলোর মেনুতে গভীর কোরিয়ান স্বাদের খাবারও রাখা হয়।

প্রতিবেদন অনুসারে, দুপুরের খাবারের সমাপ্তি ঘটে 'পিসমেকার্স ডেজার্ট' দিয়ে, যার মধ্যে ছিল সোনা দিয়ে সাজানো একটি ব্রাউনি।

পানীয় হিসেবে ছিল একটি ঝলমলে 'ওমিজা'। এটি কোরিয়ান ম্যাগনোলিয়া বেরি থেকে তৈরি একটি পানীয়, যা 'পাঁচটি স্বাদের' জন্য পরিচিত।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়া খাবার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া ও পাকিস্তান পারমাণবিক পরীক্ষা চালাচ্ছে: ট্রাম্প

ভারতে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন নিহত

ইউক্রেনকে আর টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দিতে আগ্রহী নন ট্রাম্প

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng