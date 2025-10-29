সেকশন

৩৮ বছর বয়সে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে রোহিত শর্মা

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৯

১৮ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে অবশেষে আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠলেন ভারতের ওপেনার রোহিত শর্মা। অস্ট্রেলিয়া সফরে একটি সেঞ্চুরি ও একটি ফিফটি করে তিনি দুই ধাপ এগিয়ে প্রথমবারের মতো এক নম্বর স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন। 

গত এক দশক ধরেই ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‌্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দশে আসা যাওয়া করেছেন রোহিত। তবে ১৮ বছরের ক্যারিয়ারে এর আগে তার সর্বোচ্চ র‌্যাঙ্কিং ছিল দুই নম্বর। রোহিতের এই সাফল্যে নিচে নেমে গেছেন সতীর্থ ও অধিনায়ক শুভমান গিল, যিনি এতদিন ধরে ছিলেন ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বরে ছিলেন। গিল নেমে গেছেন তিন নম্বরে। ৩৮ বছর বয়সে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ওঠা রোহিত ইতিহাসে সবচেয়ে বয়সী ব্যাটসম্যান হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। বর্তমানে তার রেটিং পয়েন্ট ৭৮১।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের শেষ ম্যাচে ফিফটি করা বিরাট কোহলি এক ধাপ নিচে নেমেছেন। কোহলি এখন আছেন ছয় নম্বরে।

বাংলাদেশের ক্রিকেটাররাও র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডেতে ৯১ রানের ইনিংস খেলে সৌম্য সরকার এগিয়েছেন ২৪ ধাপ, এখন তিনি ৬২ নম্বরে। স্পিনার নাসুম আহমেদ শেষ দুই ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়ে ২৪ ধাপ এগিয়ে ৪৭ নম্বরে, আর রিশাদ হোসেন ৪ ধাপ এগিয়ে ৬২ নম্বরে। 
বামহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম ৩ ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়ে ২৭ ধাপ লাফিয়ে উঠেছেন ৬৮ নম্বরে।

ওয়ানডে বোলারদের তালিকায় এক নম্বরে আছেন রশিদ খান, আর অলরাউন্ডারদের মধ্যে শীর্ষে আজমতউল্লাহ ওমরজাই।

অন্যদিকে, রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জয়ের নায়ক কেশব মহারাজ ৯ ধাপ এগিয়ে এখন টেস্ট বোলারদের মধ্যে ১৩তম স্থানে, তার সতীর্থ সাইমন হারমার উঠেছেন ৪৫তম স্থানে।

ইত্তেফাক/এএম

