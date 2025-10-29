ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায় পিকআপ ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে ঢাকা–সিলেট মহাসড়কের বুধন্তি ইউনিয়নের বুধন্তি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম কাজী রেদোয়ান মিয়া (২৫)। তিনি উপজেলার বুধন্তি ইউনিয়নের ইসলামপুর দক্ষিণ কাজীবাড়ির কাজী সামসু মিয়ার ছেলে।
খাঁটিখাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, দুপুর ২টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ামুখী মোটরসাইকেল ও মাধবপুরগামী পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী রেদোয়ান গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি আরও জানান, ঘাতক পিকআপ ভ্যানটি আটক করা হয়েছে, তবে চালক পলাতক। দুর্ঘটনা নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।