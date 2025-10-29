সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ছাত্রী শ্লীলতাহানীর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, শিক্ষকের চাকরিচ্যুতির দাবি

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৪

যশোরের শার্শা উপজেলার বুরুজবাগান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষক আব্দুল আলিমের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানীর অভিযোগে প্রতিবাদ জানিয়ে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ ও মানববন্ধন করেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১টায় শিক্ষার্থীরা যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের নাভারণ বাজারে বিদ্যালয়ের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ কর্মসূচী পালন করে। সড়কটি বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকার খুব কাছের হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে কয়েক কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়।

শার্শা উপজেলা প্রশাসন ও যশোর জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করলে তারা ক্লাসে ফিরে যায়। 

এদিকে, শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষককে চাকরিচ্যুত না করলে তারা আরও কঠোর আন্দোলন করবেন।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

যশোর সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

ভাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কুশপুত্তলিকা দাহ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng