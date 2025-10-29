ছাত্রী শ্লীলতাহানীর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, শিক্ষকের চাকরিচ্যুতির দাবি

যশোরের শার্শা উপজেলার বুরুজবাগান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষক আব্দুল আলিমের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানীর অভিযোগে প্রতিবাদ জানিয়ে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ ও মানববন্ধন করেছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১টায় শিক্ষার্থীরা যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের নাভারণ বাজারে বিদ্যালয়ের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ কর্মসূচী পালন করে। সড়কটি বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকার খুব কাছের হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে কয়েক কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়।
শার্শা উপজেলা প্রশাসন ও যশোর জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করলে তারা ক্লাসে ফিরে যায়।
এদিকে, শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষককে চাকরিচ্যুত না করলে তারা আরও কঠোর আন্দোলন করবেন।