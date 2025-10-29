সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হাজীগঞ্জে মাদকসহ আটক ২, তরুণী বললেন, ‘আমার মদ খাওয়ার লাইসেন্স আছে’

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫০

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পুলিশ চেকপোস্টে ৪৫ পিস ইয়াবা, ৪০ গ্রাম গাজা ও ১ বোতল ফেন্সিডিলসহ যুথি (২২) ও রবিউল করিম (৩৩) নামে দুইজনকে আটক করেছে। এ সময় তাদের বহন করা প্রাইভেটকার এক্সিও (ঢাকা মেট্রো জ-২৯-২০৯৫) জব্দ করা হয়।

আটক যুথি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও এলাকার চাকলাকান্দা গ্রামের আব্দুর রহমানের মেয়ে। বর্তমানে সে মিরপুর-১২ পল্লবী থানা এলাকায় বসবাস করে।  

অপর আটক রবিউল করিম চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার গন্ধব্যপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের জয়শরা গ্রামের মতিন মুন্সীর ছেলে। তিনি যুথির বন্ধু।

পুলিশ জানায়, নিজেকে একজন ডান্সার হিসেবে পরিচয় দেওয়া যুথি বলেন, “আমি মদ খাই, আমার লাইসেন্স আছে।” ঢাকা থেকে চাঁদপুরে ঘুরতে এসছেন সেজন্য এগুলো সাথে এনেছেন।

এ ঘটনায় হাজীগঞ্জ থানার এস.আই সাজ্জাদ হোসেন মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং-২৩, তারিখ ২৯/১০/২০২৫।

হাজীগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, ভোর রাত ৪ টায় চেকপোস্ট পরিচালনার সময় প্রাইভেটকারে তল্লাশি চালালে তাদের কাছে ইয়াবা ও ফেন্সিডিলসহ পাওয়া যায়। তাদেরকে আটক করার পাশাপাশি ও গাড়ী জব্দ করা হয়েছে। এছাড়াও মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ চাঁদপুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

ভাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কুশপুত্তলিকা দাহ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng