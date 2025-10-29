হাজীগঞ্জে মাদকসহ আটক ২, তরুণী বললেন, ‘আমার মদ খাওয়ার লাইসেন্স আছে’

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পুলিশ চেকপোস্টে ৪৫ পিস ইয়াবা, ৪০ গ্রাম গাজা ও ১ বোতল ফেন্সিডিলসহ যুথি (২২) ও রবিউল করিম (৩৩) নামে দুইজনকে আটক করেছে। এ সময় তাদের বহন করা প্রাইভেটকার এক্সিও (ঢাকা মেট্রো জ-২৯-২০৯৫) জব্দ করা হয়।
আটক যুথি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও এলাকার চাকলাকান্দা গ্রামের আব্দুর রহমানের মেয়ে। বর্তমানে সে মিরপুর-১২ পল্লবী থানা এলাকায় বসবাস করে।
অপর আটক রবিউল করিম চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার গন্ধব্যপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের জয়শরা গ্রামের মতিন মুন্সীর ছেলে। তিনি যুথির বন্ধু।
পুলিশ জানায়, নিজেকে একজন ডান্সার হিসেবে পরিচয় দেওয়া যুথি বলেন, “আমি মদ খাই, আমার লাইসেন্স আছে।” ঢাকা থেকে চাঁদপুরে ঘুরতে এসছেন সেজন্য এগুলো সাথে এনেছেন।
এ ঘটনায় হাজীগঞ্জ থানার এস.আই সাজ্জাদ হোসেন মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং-২৩, তারিখ ২৯/১০/২০২৫।
হাজীগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, ভোর রাত ৪ টায় চেকপোস্ট পরিচালনার সময় প্রাইভেটকারে তল্লাশি চালালে তাদের কাছে ইয়াবা ও ফেন্সিডিলসহ পাওয়া যায়। তাদেরকে আটক করার পাশাপাশি ও গাড়ী জব্দ করা হয়েছে। এছাড়াও মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।