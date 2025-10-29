বিদ্যুৎ আমদানির অর্থ পরিশোধে নিয়ম শিথিল করলো বাংলাদেশ ব্যাংক

বিদ্যুৎ আমদানির অর্থ পরিশোধে নিয়ম শিথিল করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে সরকার অনুমোদিত সীমান্ত পারাপার ব্যবস্থার আওতায় বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোকে প্রতিটি লেনদেনে আলাদাভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হবে না।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সার্কুলার জারি করেছে। সার্কুলারে বলা হয়েছে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে আমদানি করা বিদ্যুতের অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া আরও সহজ ও নির্বিঘ্ন করাই এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য।
সার্কুলার অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে ব্যাংকগুলো বিদেশি উপকারভোগীদের কাছে আমদানিকৃত বিদ্যুতের মূল্য পরিশোধ করতে পারবে।
তবে ব্যাংকগুলোকে বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে-গ্রাহক পরিচিতি যাচাই (কেওয়াইসি), অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (এএমএল/সিএফটি) নীতিমালা অনুসরণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল।
এ ছাড়া, যেখানে বিদ্যুৎ ক্রয় লেনদেনের ক্ষেত্রে শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা প্রয়োজন হবে, সেখানে প্রচলিত আমদানি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অর্থ পরিশোধ করা যাবে বলে সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে।