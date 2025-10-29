সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মাটিবাহী ট্রাক্টরের চাপায় বৃদ্ধা নিহত

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৯

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় মাটিবোঝাই ট্রাক্টরের চাপায় কাবাসী বেওয়া (৮০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার ফরিদপুর ইউনিয়নের চকগোবিন্দপুর গ্রামে (মামুনের ইটভাটা সংলগ এলাকায়) বকশীগঞ্জ-মোলংবাজার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কাবাসী বেওয়া ওই গ্রামের মৃত পঁচা মিয়ার স্ত্রী। 

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ বিকালে ওই এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় কাবাসী বেওয়াকে স্থানীয় ইটভাটায় মাটিবহনকারী একটি ট্রাক্টর চাপা দেয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান।

সাদুল্লাপুর থানার ওসি তাজউদ্দিন খন্দকার জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘাতক ট্রাক্টরটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক ও তার সহকারীরা পালিয়ে গেছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ গাইবান্ধা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

ভাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কুশপুত্তলিকা দাহ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng