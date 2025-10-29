মাটিবাহী ট্রাক্টরের চাপায় বৃদ্ধা নিহত

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় মাটিবোঝাই ট্রাক্টরের চাপায় কাবাসী বেওয়া (৮০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার ফরিদপুর ইউনিয়নের চকগোবিন্দপুর গ্রামে (মামুনের ইটভাটা সংলগ এলাকায়) বকশীগঞ্জ-মোলংবাজার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কাবাসী বেওয়া ওই গ্রামের মৃত পঁচা মিয়ার স্ত্রী।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ বিকালে ওই এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় কাবাসী বেওয়াকে স্থানীয় ইটভাটায় মাটিবহনকারী একটি ট্রাক্টর চাপা দেয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান।
সাদুল্লাপুর থানার ওসি তাজউদ্দিন খন্দকার জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘাতক ট্রাক্টরটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক ও তার সহকারীরা পালিয়ে গেছে।