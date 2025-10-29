সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চার দফা কমার পর ভরিতে ৮৯০০ বাড়ল স্বর্ণের দাম

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৩

টানা চার দফা দামের পতনের পর আবারও দেশের বাজারে বাড়ানো হলো স্বর্ণের দাম। ভরিতে ৮ হাজার ৯০০ টাকা বাড়িয়ে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ২ হাজার ৭০৯ টাকা।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন দাম ঘোষণা করে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) থেকে এই নতুন দাম কার্যকর হবে।

বাজুসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) দাম বেড়েছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

নতুন দাম অনুযায়ী—

  • ২২ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি: ২,০২,৭০৯ টাকা

  • ২১ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি: ১,৯৩,৫০৬ টাকা

  • ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি: ১,৬৫,৮৬২ টাকা

  • সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের ভরি: ১,৩৭,৮৪৫ টাকা

বাজুস জানিয়েছে, স্বর্ণের বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে ৫ শতাংশ ভ্যাট ও ন্যূনতম ৬ শতাংশ মজুরি যুক্ত করতে হবে। গহনার ডিজাইন ও মান অনুযায়ী মজুরি কিছুটা তারতম্য হতে পারে।

এর আগে, গত ২৮ অক্টোবর বাজুস সর্বশেষ স্বর্ণের দাম সমন্বয় করেছিল। তখন ভরিতে ১০ হাজার ৪৭৪ টাকা কমিয়ে ২২ ক্যারেটের স্বর্ণের দাম ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮০৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

চলতি বছর এ নিয়ে ৭১ বার স্বর্ণের দাম সমন্বয় করা হলো—এর মধ্যে ৪৯ বার বেড়েছে এবং ২২ বার কমেছে। গত বছর মোট ৬২ বার দাম সমন্বয় হয়েছিল।

অন্যদিকে, রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দেশে বর্তমানে—

  • ২২ ক্যারেট রুপার ভরি: ৪,২৪৬ টাকা

  • ২১ ক্যারেট: ৪,০৪৭ টাকা

  • ১৮ ক্যারেট: ৩,৪৭৬ টাকা

  • সনাতন পদ্ধতি: ২,৬০১ টাকা

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অক্টোবরে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৫.৪১ শতাংশ 

রপ্তানিকারকদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা–টাকা সোয়াপ সুবিধা চালু করল বাংলাদেশ ব্যাংক

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী প্রথম বছরে বৈদেশিক বিনিয়োগ রেকর্ড বেড়েছে ১৯.১৩ শতাংশ

৬১ হাজার টন গম নিয়ে দেশে এলো যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় জাহাজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৬১ হাজার টন গম এলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে

লেনদেন বেড়েছে ডিএসইতে

চার মাসে প্রবাসী আয় ছাড়াল ১০ বিলিয়ন ডলার

প্রাইজবন্ডের ১২১তম ড্র অনুষ্ঠিত, যেসব নম্বর পেল পুরস্কার 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng