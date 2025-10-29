চার দফা কমার পর ভরিতে ৮৯০০ বাড়ল স্বর্ণের দাম

টানা চার দফা দামের পতনের পর আবারও দেশের বাজারে বাড়ানো হলো স্বর্ণের দাম। ভরিতে ৮ হাজার ৯০০ টাকা বাড়িয়ে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ২ হাজার ৭০৯ টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন দাম ঘোষণা করে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) থেকে এই নতুন দাম কার্যকর হবে।
বাজুসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) দাম বেড়েছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
নতুন দাম অনুযায়ী—
২২ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি: ২,০২,৭০৯ টাকা
২১ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি: ১,৯৩,৫০৬ টাকা
১৮ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি: ১,৬৫,৮৬২ টাকা
সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের ভরি: ১,৩৭,৮৪৫ টাকা
বাজুস জানিয়েছে, স্বর্ণের বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে ৫ শতাংশ ভ্যাট ও ন্যূনতম ৬ শতাংশ মজুরি যুক্ত করতে হবে। গহনার ডিজাইন ও মান অনুযায়ী মজুরি কিছুটা তারতম্য হতে পারে।
এর আগে, গত ২৮ অক্টোবর বাজুস সর্বশেষ স্বর্ণের দাম সমন্বয় করেছিল। তখন ভরিতে ১০ হাজার ৪৭৪ টাকা কমিয়ে ২২ ক্যারেটের স্বর্ণের দাম ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮০৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
চলতি বছর এ নিয়ে ৭১ বার স্বর্ণের দাম সমন্বয় করা হলো—এর মধ্যে ৪৯ বার বেড়েছে এবং ২২ বার কমেছে। গত বছর মোট ৬২ বার দাম সমন্বয় হয়েছিল।
অন্যদিকে, রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দেশে বর্তমানে—
২২ ক্যারেট রুপার ভরি: ৪,২৪৬ টাকা
২১ ক্যারেট: ৪,০৪৭ টাকা
১৮ ক্যারেট: ৩,৪৭৬ টাকা
সনাতন পদ্ধতি: ২,৬০১ টাকা