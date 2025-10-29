সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিরিজ হেরে গেল বাংলাদেশ

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪১

পারল না বাংলাদেশ। মাত্র ১৫০ রানের লক্ষ্য পেয়েও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১৪ রানে হারল টাইগাররা। আর এতেই ১ ম্যাচ বাকী থাকতেই ২-০ তে সিরিজ হেরে গেল বাংলাদেশ। 

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নির্ধারিত ২০ ওভারে তাদের ইনিংস শেষ হয় ৯ উইকেটে ১৪৯ রান সংগ্রহ করে। এত কম রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নামলে টাইগারদের শুরুটা ছিল একটু স্লো। এই রানের গতি আর বাড়াতে না পারায় শেষের দিকে রান রেটের চাপে পড়ে যায় তারা। 

হাতে উইকেট থাকা সত্ত্বেও রানরেটের চাপে পড়ে শেষের দিকে মারতে গিয়ে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসেন তারা। বাংলাদেশের পক্ষে তানজিদ তামিম করেন ৩ টা করে চার ও ছক্কা মেরে ৪৮ বলে ৬১ রান। অধিনায়ক লিটন করেন ১৭ বলে ২৩ রান। আজকে একাদশে জায়গা পাওয়া জাকের আলী ডুবান বাংলাদেশ দলকে। এই ব্যাটার শেষের দিকে ব্যাট করতে নেমে ১৮ বলে রান করেন। তাওহীদ করেন ১৪ বলে ১২ রান। অন্যরা সবাই আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকায় ১৫০ রানের লক্ষ্য ছুতে পারেনি টাইগাররা। 

নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে বাংলাদেশ করতে পারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৫ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন আকিল হোসেইন ও রোমারিও শেফার্ড। বাকী ২ উইকেট নেন জেসন হোল্ডার। 

ইত্তেফাক/এএম

