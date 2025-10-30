সেকশন

রিক-রনসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিচ্ছে দুদক

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০০:২৫

৮৭ লাখ মার্কিন ডলার পাচারের অভিযোগে সিকদার গ্রুপের রন হক, রিক হক সিকদারসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে দুই মামলায় চার্জশীটের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।

তিনি বলেন, আসামি রন হক সিকদার ৬০ লাখ ৯২ হাজার মার্কিন ডলার ন্যাশনাল ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে উত্তোলন করে বিদেশে পাচার করেছেন। একইভাবে রিক হক সিকদার ২৬ লাখ ২২ হাজার মার্কিন ডলার ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে উত্তোলন করে পাচার করেছেন। এই দুই মামলায় তাদের সহযোগী হিসাবে ২৪ জনকে চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

