শেয়ার বাজারে তিন কার্যদিবস পর সূচক বাড়লো

দেশের শেয়ার বাজারে গতকাল বুধবার মূল্যসূচকের উত্থানে লেনদেন হয়েছে। এদিন ঢাকা ও চট্টগ্রাম উভয় স্টক এক্সচেঞ্জেই (ডিএসই ও সিএসই) সূচক বেড়েছে। টানা তিন কার্যদিবস পর সূচক বাড়ায় কিছুটা স্বস্তিতে বিনিয়োগকারীরা। যদিও সূচক বেড়েছে সামান্যই। সূচকের পাশাপাশি গতকাল ডিএসইতে লেনদেনও বেড়েছে।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডিএসইতে গতকাল বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের দর বাড়ার মধ্যে দিয়ে লেনদেন শুরু হয়। দিনশেষে এই বাজারে লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে ১৭৫টির দর বেড়েছে, কমেছে ১৫৩টির। আর দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৬৬টির। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৮ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৯২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৩ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৭৪ পয়েন্টে ও বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৯ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯৮২ পয়েন্টে উঠে এসেছে।
সূচক বাড়ার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে। বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৫০৩ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৪৫১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। এ হিসেবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন বেড়েছে ৫২ কোটি ২৭ লাখ টাকা।
দেশের প্রধান এই শেয়ার বাজারে গতকাল টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ১০টি কোম্পানি হলো: ওরিয়ন ইনফিউশন, সিটি ব্যাংক, ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং, সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট, খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, কে অ্যান্ড কিউ, মিডল্যান্ড ব্যাংক, সি পার্ল বিচ রিসোর্ট এবং প্রগতি ইন্স্যুরেন্স।
অপরবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) গতকাল লেনদেনকৃত মোট ১৯৪টি কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৯৪টির, কমেছে ৮১টির এবং ১৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ২৩ পয়েন্ট। গতকাল সিএসইতে লেনদেন হয়েছে ১৮ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৩৫ কোটি ৫৮ লাখ টাকা।