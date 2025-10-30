সাত ম্যাচে ছয় হার, ৯১ বছর পর ঘরের মাঠে এমন হার লিভারপুলের

দুঃসময়ের ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছে লিভারপুল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়নস লিগে ব্যর্থতার পর এবার লিগ কাপ থেকেও বিদায় নিতে হলো তাদের। ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে বুধবার রাতে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে ৩-০ গোলে হেরে চতুর্থ রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছে ১০ বারের রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা।
এই হার শুধু পরাজয় নয়, ইতিহাসও তৈরি করল লিভারপুলের জন্য—৯১ বছর পর ঘরের মাঠে কোনো ঘরোয়া কাপ ম্যাচে তিন গোলে হেরে গোলশূন্য থাকা। শেষবার এমনটা ঘটেছিল ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে, বোল্টন ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে।
সাত ম্যাচে ছয় পরাজয়
দলবদলে বিপুল অর্থ ব্যয় করেও যেন ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না ইংলিশ জায়ান্টরা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে লিভারপুল গত সাত ম্যাচের ছয়টিতেই হেরেছে।
সর্বশেষ প্রিমিয়ার লিগে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে হারের পর কোচ আর্নে স্লট দল সাজান প্রায় নতুন করে—আগের একাদশের ১০ জন পরিবর্তন এনে মাঠে নামান ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে। কিন্তু বদলি খেলোয়াড়দেরও পারফরম্যান্সে আলো জ্বলেনি।
মোহাম্মদ সালাহ, আলেকসান্দার ইসাক ও ফ্লোরিয়ান ভিয়ার্টজ—এই তিন তারকা ডাগআউটে বসে শুধু দেখলেন, তাদের দল গোল করতে না পেরে তিন গোল হজম করছে।
স্লটের মুখে হতাশা। ম্যাচ শেষে স্লট বলেন, 'ফুটবলে হার মানে ধাক্কা, বিশেষ করে সেটি যদি টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দেয়। সাত ম্যাচে ছয় পরাজয়ের কোনো কারণই গ্রহণযোগ্য নয়। লিভারপুলের মতো দলের জন্য এটি অগ্রহণযোগ্য ফলাফল।'
এই নিয়ে চলতি মৌসুমে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে তৃতীয়বারের মতো হারল লিভারপুল।