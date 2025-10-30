চারঘাটে খেজুর গাছের রস সংগ্রহের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত গাছিরা

সকালের শিশিরভেজা ঘাস আর কুয়াশার চাদর জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা। শীতের আমেজ শুরু হতেই রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার গাছিরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন খেজুরের গাছ প্রস্তুত ও রস সংগ্রহে।
পদ্মার অপার সৌন্দর্যে মোড়ানো চারঘাট উপজেলা যেন খেজুর রসের রাজ্য। প্রতিবছর নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের শুরুতেই এখানকার গাছ থেকে পাওয়া যায় সুমিষ্ট খেজুর রস। ইতোমধ্যে অধিকাংশ গাছ রস সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে; অনেক গাছ থেকে শুরু হয়ে গেছে রস সংগ্রহও। গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে উৎসবের আমেজ।
চারঘাট কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, এ মৌসুমে সংগৃহীত রস থেকে প্রায় ২ হাজার ১৬৭ মেট্রিক টন খেজুর গুড় উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে করবে আরও চাঙা।
রাজশাহী জেলার মধ্যে চারঘাট ও বাঘা উপজেলাতেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি খেজুর গাছ। শুধু চারঘাট উপজেলায় গাছের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ।
সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার চারঘাট, সরদহ, ভায়ালক্ষীপুর, শলুয়া ও নিমপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে চলছে খেজুর গাছ প্রস্তুতের কাজ। সকাল হলেই ঠুঙ্গি, বাইলধারা, দড়ি ও দা হাতে গাছিরা ছুটে যাচ্ছেন মাঠের পানে। নিপুণ হাতে খেজুর গাছের মাথা পরিষ্কার করছেন তারা। মাথা পরিষ্কারের পর গাছে দেওয়া হয় দুই সপ্তাহের বিশ্রাম। সব মিলিয়ে শীতের আগমনে খেজুর রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরিকে ঘিরে কৃষকদের চোখে-মুখে এখন স্বপ্ন আর আশার ঝিলিক।
চারঘাট উপজেলার কালোহাটি এলাকার চাষি রবিউল ইসলাম বলেন, আমার প্রায় শতাধিক খেজুর গাছ আছে। এর মধ্যে অর্ধশতাধিক গাছ থেকে ইতোমধ্যে রস সংগ্রহ শুরু করেছি। বাকি গাছগুলোও প্রস্তুত করা হয়েছে, খুব শিগগিরই সেগুলোতেও রস সংগ্রহ শুরু হবে।
তিনি আরও বলেন, গত শীত মৌসুমে এই গাছগুলো থেকে গুড় তৈরি করে প্রায় তিন লাখ টাকা আয় করেছি। খেজুর গাছের তেমন কোনো পরিচর্যা খরচ নেই। পাশাপাশি ৩০ জন মানুষের কর্মসংস্থানও হয়েছিল। এ বছরও বাজারে গুড়ের দাম ভালো থাকলে আরও বেশি লাভের আশা করছি।
গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত গাছি সাইফুল ইসলাম বলেন, নভেম্বরের শেষ থেকে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত আমরা গাছ থেকে রস সংগ্রহ করি। একজন গাছি প্রতিদিন ২০–২৫টি গাছ থেকে রস সংগ্রহ করতে পারেন।
চারঘাট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আল মামুন হাসান বলেন, উপজেলায় প্রায় দুই লাখ খেজুর গাছ রয়েছে। এ মৌসুমে এসব গাছ থেকে আনুমানিক ২ হাজার ১৬৭ মেট্রিক টন গুড় উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। শীত মৌসুমে খেজুর রস ও গুড়কে ঘিরে গাছিদের মাঝে তৈরি হয় ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য।