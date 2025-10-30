বিভিন্ন পরীক্ষার ফি কমানোর সিদ্ধান্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষার্থীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিভিন্ন পরীক্ষার ফি কমানোর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোস্তাফিজুর রহমান বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) সকালে গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, ২৯ অক্টোবর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য, শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রক্টর এবং অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানদের উপস্থিতিতে এক জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারকদের নিয়ে একটি বৈঠক করার পর আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা আসবে।
যেহেতু অনেকেই বর্তমান পরীক্ষার জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে ফেলেছেন, তাই ফি কমানোর এই সিদ্ধান্তটি অনার্স পার্ট-৪, পাস কোর্স পার্ট-২ এবং আগামী অন্যান্য পরীক্ষাগুলো থেকে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।