সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

তরুণ সমাজে ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে মাদক: বাণিজ্য উপদেষ্টা

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৪
বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বৃহস্পতিবার ধানমন্ডির রিয়া গোপ মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে ‘৬ষ্ঠ জাতীয় নারী বেসবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। ছবি: সংগৃহীত

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, ‘বর্তমান সময়ে আমাদের তরুণ সমাজের জন্য মাদক ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বাড়ানো।’ 

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে ধানমন্ডির রিয়াগোপ মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে ‘৬ষ্ঠ জাতীয় নারী বেসবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ‘খেলাধুলা জীবন উপভোগের অন্যতম মাধ্যম। এটি আমাদের নেতৃত্ব দেওয়া শেখায়। অধ্যবসায় ও সহনশীলতার পাশাপাশি হার ও জিত মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করে। তরুণদের খেলাধুলায় মনোনিবেশ করতে হবে। এজন্য আমাদের মাঠ দরকার, খেলাধুলার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।’ 

যুবসমাজকে মরণফাঁদ মাদকের হাত থেকে মুক্ত রাখতে সকলকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

পৃথিবীর দ্বিতীয় জনপ্রিয় খেলা বেসবল উল্লেখ করে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন,‘ আমাদের দেশে এটি তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও, আমরা জাতি হিসেবে অনেক নতুন খেলাকে গ্রহণ করেছি। বেসবলও একসময় জনপ্রিয়তা পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’ 

তিনি বলেন,‘হলিউডের সিনেমায় বেসবল খেলা দেখেছি-এটি পরিবারকে একত্রিত করে, আবেগকে একত্রিত করে। আশা করি, এই খেলায় অভ্যস্ততা গড়ে উঠলে আমাদের যুব সমাজ যেমন উপকৃত হবে, তেমনি বিশ্ব দরবারে দেশের সুনামও বৃদ্ধি পাবে।’ 

বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আফজালুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-অতিরিক্ত আইজিপি (অ্যাডমিন) কাজী মো. ফজলুল করিম, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পরিচালক (ক্রীড়া ও সংস্কৃতি) মির্জা সিফাত ই খুদা, সাউথ এশিয়ান বেসবল ও সফটবল অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. অনুপম হোসেন এবং বাংলাদেশ বেসবল ও সফটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তালহা যুবায়ের।

বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছে মোট ১২টি দল। আগামী ১ নভেম্বর প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

 

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

মাদক বাণিজ্য উপদেষ্টা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আগুনে ক্ষতির হিসাব চলছে, বিকেলে বৈঠক ডেকেছে মন্ত্রণালয়: বাণিজ্য উপদেষ্টা

বাণিজ্য উপদেষ্টার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনারের বৈঠক

এক মাসের মধ্যে বাড়বে আলুর দাম: বাণিজ্য উপদেষ্টা

জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মাদকাসক্তরা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী

শুল্ক আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা

অভিযানে গিয়ে ৩১ লাখ টাকাসহ মালামাল লুট, শাস্তির মুখে মাদকের এডিসহ ৭ জন

সাবেক ডিবি প্রধান হারুনের ভাইসহ তিন কর্মকর্তা বরখাস্ত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng