সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গণক্ষমা চেয়ে অনুশীলনে ভিনিসিয়ুস

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৫
ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ছবি: সংগৃহীত

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিপক্ষে ম্যাচে ৭২ মিনিটের মাথায় দুর্দান্ত খেলতে থাকা ভিনিসিয়ুসকে তুলে নেন জাবি আলোনসো। তাতে মেজাজ হারান ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। ভিনিসিয়ুসের এমন আচরণ মোটেই পছন্দ হয়নি রিয়াল কোচের। এছাড়া ম্যাচ শেষে বার্সা তারকা লামিনে ইয়ামালের দিকে তেড়ে যাওয়া এবং জাতীয় দলের সতীর্থ রাফিনিয়ার সঙ্গে তর্কে জড়ানো তা অনেকে ভালোভাবে নেননি। 

এল ক্লাসিকোর পর এক দিন বিশ্রাম নিয়ে গতকাল অনুশীলনে ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। অনুশীলনে নামার আগে দলের কোচ, সতীর্থ এমনকি প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সেই সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না বলে টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়েছেন ভিনিসিয়ুস। 

সেই সঙ্গে নিজের 'এক্স' হ্যান্ডেলে এক পোস্টে, ভক্ত-সমর্থকদের কাছেও ক্ষমা চেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। তিনি লিখেন, 'আমাকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার পর আমার প্রতিক্রিয়ার জন্য সমস্ত মাদ্রিদিস্তার কাছে ক্ষমা চাই। অনুশীলনের সময় আমি আমার সতীর্থদের, ক্লাব এবং সভাপতির কাছেও ক্ষমা চেয়েছি। কখনো কখনো আবেগ আমার ওপর প্রভাব ফেলে। কারণ আমিও সবসময় জিততে চাই এবং আমার দলকে সাহায্য করতে চাই। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, রিয়াল মাদ্রিদের ভালোর জন্য প্রতি সেকেন্ডে লড়াই চালিয়ে যাব, যেমনটি আমি প্রথম দিন থেকেই করে আসছি।' 

ভিনিসিয়ুসের ওপর ত্যক্ত-বিরক্ত রিয়াল। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, উপযুক্ত ক্রেতা পেলে ২৫ বছর বয়সী তারকাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বিবেচনা করবে রিয়াল মাদ্রিদ।

