অসুস্থ মাহমুদউল্লাহর জন্য দোয়া চাইলেন তার স্ত্রী

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৯
জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারের সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন তার স্ত্রী জান্নাতুল কাউসার।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে হাসপাতালের বিছানায় ঘুমন্ত মাহমুদউল্লাহর একটি ছবি শেয়ার করেন তার স্ত্রী। সেই পোস্টে জান্নাতুল লিখেছেন, “আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসে, তখন বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ অনেক দয়ালু… আপনাদের প্রার্থনায় তাকে (মাহমুদউল্লাহ) রাখবেন।”

কয়েক দিন ধরেই জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন মাহমুদউল্লাহ। পরে পরীক্ষার পর তার ডেঙ্গু ধরা পড়ে। ৩৯ বছর বয়সী ক্রিকেটার এখন সুস্থতার পথে বলে জানা জানিয়েছে বিসিবির মেডিক্যাল বিভাগ। 

বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী গণমাধ্যমকে বলেন, ‘জ্বর নিয়ে তিন-চার দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ। তবে এখন তার শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে আছে।’

বাংলাদেশ ক্রিকেট বিসিবি মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ

