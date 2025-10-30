সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
আড়াইহাজারে দুই পক্ষের সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত ১০, ওসির গাড়ি ভাঙচুর

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৪

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে গ্রাম্য বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে পুলিশসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। এ সময় থানার ওসি ব্যবহৃত সরকারি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে উপজেলার উচিৎপুরা ইউনিয়নের উচিৎপুরা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ সাতজনকে আটক করেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষর্শীরা জানান, আড়াইহাজার উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের মর্দাসাদি গ্রামের সঙ্গে উচিৎপুরা ও আগুয়ান্দি গ্রামের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য নিয়ে বিরোধ চলছিল। বিকেলে মর্দাসাদি গ্রামের নোয়াব আলী, আক্তার, জলিলসহ কয়েকজন সিএনজি করে উচিৎপুরা বাজারে গিয়ে স্থানীয় নুরু মিয়াকে (৪৫) কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। স্থানীয়রা নুরু মিয়াকে উদ্ধার করে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এই ঘটনার পর নুরু মিয়ার সমর্থক উচিৎপুরা, আগুয়ান্দি ও গহরদী গ্রামের প্রায় দুই শতাধিক লোক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উচিৎপুরা বাজারে জড়ো হয়। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় ওসি তদন্ত সাইফুদ্দিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গাড়ী নিয়ে দ্রæত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে উত্তেজিত জনতা তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে পুলিশসহ ১০জন আহত হন এবং ওসি তদন্তের ব্যবহৃত সরকারি ডাবল কেবিন পিকআপটি ভাঙচুর করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো,আটককৃতরা হলেন সিয়াম (২০),তানভির (১৯), বিজয় (২০), ইমরান (২০), সাইদুল ইসলাম (৩০), রূপ মিয়া (৩৭), মাসুদ (২১)। এদের বাড়ী উপজেলার উচিতপুরা ও মর্দাসাদি গ্রামে।

আড়াইহাজার থানার ওসি (তদন্ত) সাইফুদ্দিন বলেন, এই ঘটনায় ৩ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশের এস আই সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে থানা ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে আজ্ঞাত আরো ৩ থেকে ৪শ লোকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। 

ইত্তেফাক/এএইচপি

