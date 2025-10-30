সেকশন

২২ বছর পর মিরপুরে আসিফ, করতে চান শক্তিশালী পাইপলাইন

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৭
ছবি: সংগৃহীত

গত ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিসিবির পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে পরিচালক নির্বাচিত হন জনপ্রিয় গায়ক আসিফ আকবর। দেশের বাইরে থাকায় এতদিন হোম অব ক্রিকেট খ্যাত মিরপুরে আসতে পারেননি তিনি।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিসিবি কার্যালয়ে আসেন আসিফ। প্রায় ২২ বছর পর মিরপুরে পা রাখেন তিনি। এ সময় গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে আসিফ বলেন, ‘অনেক দিন পর বিসিবিতে ঢুকলাম। এখানে এসেছিলাম ২০০৩ সালে। তখন আরাফাত রহমান কোকো বিসিবির হাইপারফরম্যান্সের প্রধান ছিলেন। এই মাঠের প্রত্যেকটা ইঞ্চি আমার চেনা।’

তিনি বলেন, ‘বোর্ডের পরিচালক ও কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার সময় ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে। গতকাল আমি দেশে এসেছি। আসার পরে দেখলাম এরই মধ্যে দেরি হয়ে গিয়েছে। এজন্য আজ সকালে চলে এসেছি। মাঠের সঙ্গে সম্পর্ক বহু দিনের। সেই ২০০৩-০৪ সাল থেকে। মাঠে গেলাম। ঘুরলাম ও দেখলাম। যেহেতু একটা দায়িত্বে এসেছি, আমার মনে হয় দেরি করা উচিত হবে না। তাই চলে এসেছি।’

বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর

বাংলাদেশের ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সাফল্য অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়। ২০২০ সালে আকবর আলীর নেতৃত্বে শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ। সেই দলের অনেকে জাতীয় দলে জায়গা পেলেও এখনও থিতু হতে পারেননি।

এ প্রসঙ্গে আসিফ বলেন, ‘স্কোরবোর্ড একটা ডকুমেন্টেশন। প্রতিভা তো ডকুমেন্টের বাইরের ব্যাপার। আমরা অবশ্যই প্রতিভার দিকে মনোযোগ দেব। স্কোরবোর্ড বা তাৎক্ষণিকভাবে যেখানে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল চ্যাম্পিয়ন হলো, তারা জাতীয় দলে কেন কিছু করতে পারছে না? গ্যাপটা কোথায়? অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটের পরে সিনিয়র দলে নেওয়া হয়েছে। এটার জন্য বড় বড় মানুষ আছেন। আপাতত আমি বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছি। সময় দিন। ভালো কিছু হয়ে যাবে।’

দেশের ক্রিকেটের পাইপলাইন শক্তিশালী করতে চান জানিয়ে আসিফ বলেন, ‘বাচ্চারা খেলবে। বাচ্চারা ভবিষ্যতেই বড় ক্রিকেটার হবে। বয়সভিত্তিক দলে কাজ যারা করেন, তারা ভবিষ্যতের ক্রিকেটার তৈরি করবেন। সেখানে আমাদের বর্তমান ক্রিকেটার, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম থাকবে যাতে পাইপলাইনে মাত্র একজন ক্রিকেটার না থাকে। একটা স্থানের জন্য চার-পাঁচ ক্রিকেটার না থাকলে হবে না। বয়সভিত্তিক পর্যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ভালো একটা কাজ পেলাম। বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য দরকার।’

