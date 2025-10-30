রাজধানীতে ককটেলসহ নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৩ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

রাজধানীর খিলক্ষেত থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছে থাকা টিফিনবক্সের ভেতর থেকে তিনটি ককটেল জব্দ করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে খিলক্ষেতের যাত্রীছাউনি-সংলগ্ন পাকা রাস্তা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ক্যান্টনমেন্ট থানা ছাত্রলীগের সভাপতি রেদওয়ান খান স্বাধীন এবং দুই কর্মী মো. সাগর ও মো. রাব্বি।
পুলিশ জানিয়েছে, তারা মিছিল ও নাশকতা করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করে
এ ব্যাপারে খিলক্ষেত থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আশিকুর রহমান দেওয়ান বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খিলক্ষেতের যাত্রীছাউনি এলাকা থেকে স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় ছাত্রলীগ নেতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তিনটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।