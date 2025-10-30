থাইল্যান্ড সফরে বড় হার, তবু আত্মপক্ষ সমর্থনে অনড় বাটলার

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ব্রিটিশ কোচ পিটার বাটলার আবারও সমালোচনার মুখে। থাইল্যান্ডের বিপক্ষে দুই প্রীতি ম্যাচে আট গোল হজম করার পর তার বহুল আলোচিত 'হাই লাইন ডিফেন্স' কৌশল নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। কিন্তু সমালোচনার মুখেও নিজের অবস্থান থেকে একচুলও নড়েননি এই ইংলিশ কোচ। বরং সাংবাদিকদের প্রশ্নে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন।
আগামী মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এএফসি নারী এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলবে বাংলাদেশ। এই আসরকে সামনে রেখে দলটি সম্প্রতি থাইল্যান্ডে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল। র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচেই পরাজিত হয় আফঈদা খন্দকারের দল।
প্রথম ম্যাচে ০-৩, পরেরটিতে ১-৫ ব্যবধানে। এই দুটি বড় হারের পর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের গতকালকের অনুষ্ঠানে হাই লাইন ডিফেন্স নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে বাটলার বলেন, 'আপনার পছন্দ হোক বা না হোক, হাই লাইন ডিফেন্স আমাদের সিস্টেমের অংশ। এটা থাকবেই। আমি ছোটখাটো পরিবর্তন করতে পারি। কিন্তু এই ধারাটা বদলাব না। বাংলাদেশ এশিয়ান কাপে উঠেছে, সাফ জিতেছে, অনূর্ধ্ব-২০ আসরেও খেলবে। সবই এই সিস্টেমে।'
সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে আরও বলেন, 'আপনি যখন থাইল্যান্ডের মতো দলের সঙ্গে খেলবেন, তখন গোল খাওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকে সেটা বুঝতে চান না। আমরা প্রতিটি ম্যাচ খেলি প্রতিপক্ষের মাঠে, ঢাকায় নয়। র্যাংকিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা দলের বিপক্ষে মাঝে মধ্যে বড় ব্যবধানে হারাটা বাস্তবতা। পরাজয় থেকেই শেখা যায়। জয় অনেক সময় দুর্বলতাকে ঢেকে দেয়। তাই বোকা প্রশ্ন করার আগে ভেবে নিন।'
বাটলারের মতে, শক্তিশালী দলের বিপক্ষে হারের মধ্যেই শেখার সুযোগ বেশি। তিনি বলেন, 'আমাদের মেয়েরা এখনো শারীরিকভাবে সেরা অবস্থানে পৌঁছায়নি। এজন্য অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিটনেস কোচ ক্যামেরন লর্ডকে আনা হয়েছে। তিনি দলের পারফরম্যান্স উন্নত করতে বড় ভূমিকা রাখবেন।'
বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল পাঁচ মাস পর প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে খেলবে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়া, চীনসহ শীর্ষ দলগুলো। বড় মঞ্চে সফল হতে হলে রক্ষণভাগের স্থিতিশীলতা নিয়েই এখন সবচেয়ে বেশি ভাবনা সমর্থক ও বিশ্লেষকদের।