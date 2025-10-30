সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই যুবক নিহত

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৬

মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই যুবক নিহত হয়েছেন এবং একজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে উপজেলার বারইয়ারহাটের ধুমঘাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে মো. রাসেল উদ্দিন (২৮) ও একই এলাকার মো. শাহিন আলম (১৮)। আহত ব্যক্তি বিএসআরএম গাড়ির চালক মো. ইউসুফ, যিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার বিকেলে তিন যুবক মোটরসাইকেল যোগে ফেনীতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বারইয়ারহাটের ধুমঘাট এলাকায় মোটরসাইকেলটি (চট্ট মেট্রো-ল ১৬-৫১৮৯) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মো. রাসেল উদ্দিনের মৃত্যু হয়। আহত মো. শাহিন আলম ও মো. ইউসুফকে উদ্ধার করে প্রথমে বারইয়ারহাট কমফোর্ট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মো. শাহিন আলমের মৃত্যু হয়।

প্রতক্ষ্যদর্শী আরিফুল ইসলাম ইমন জানান, মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ার পর ঘটনাস্থলেই মো. রাসেল উদ্দিন মারা যান। আহত অবস্থায় মো. শাহিন আলম ও মো. ইউসুফকে চমেক হাসপাতালে নেওয়ার পথে মো. শাহিন আলমের মৃত্যু হয়। নিহতদের জানাজা আজ রাতে সম্পন্ন করা হবে এবং পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে। তিনি আরও জানান, মো. শাহিন আলম ছোট বয়সে বাবা-মাকে হারান এবং চাচার পরিবারের দেখাশোনায় বড় হয়েছেন। তিনি ও তার ভাই পাসপোর্ট তৈরি করছিলেন বিদেশ যাওয়ার জন্য।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক ডা. ফারিয়া জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় একজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য চমেক হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশের ওসি সরকার আব্দুল্যাহ আল মামুন বলেন, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চমেক হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

চট্টগ্রাম সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

ভাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কুশপুত্তলিকা দাহ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng