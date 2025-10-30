আর্সেনালের সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে ইতিহাস গড়লেন ডাউম্যান

মাত্র ১৫ বছর ৩০২ দিন বয়সে মূল দলের হয়ে মাঠে নেমে আর্সেনালের ক্লাব ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন ম্যাক্স ডাউম্যান। বুধবার (২৯ অক্টোবর) এমিরেটস স্টেডিয়ামে ক্যারাবাও কাপের চতুর্থ রাউন্ডে ব্রাইটনের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পান ডাউম্যান।
টিনএজ এই মিডফিল্ডার আর্সেনালের একাডেমি থেকে উঠে এসেছেন। ব্রাইটনের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি খেলেছেন ৭১ মিনিট। বল দখলে আত্মবিশ্বাস ও বলের নিয়ন্ত্রণ, সব কিছু মিলিয়ে প্রথম ম্যাচেই তিনি সকলের নজর কেড়েছেন। গানার্সদের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিতে ডাউম্যানেরও অবদান রয়েছে।
ম্যাচ শেষে কোচ মিকেল আর্তেতা ডাউম্যানের স্বাভাবিক দক্ষতা ও সাহসী মনোভাবের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ‘তার জন্য সবকিছুই একেবারে স্বাভাবিক। তার মধ্যে অসম্ভব সাহসিকতা ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যা সত্যিই বিশেষ কিছু।’
দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের করে নেয় আর্সেনাল। ডাউম্যানের একাডেমি সতীর্থ ইথান নুয়ানেরি ৫৭ মিনিটে প্রথম গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন। এরপর বুকায়ো সাকার গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ হওয়ার পাশাপাশি দলের জয় নিশ্চিত হয়।
২০১৫ সালে আর্সেনালের ইয়ুথ একাডেমিতে ভর্তি হয়েছিলেন ডাউম্যান। ক্লাবের একাডেমির ইতিহাসে অন্যতম সেরা প্রতিভাবান খেলোয়াড় হিসেবে ইতোমধ্যেই তাকে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর আগে গোলরক্ষক জ্যাক পোর্টার ১৬ বছর ৭২ দিন বয়সে খেলতে নেমে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়েছিলেন।
ঐতিহাসিক এই মাইলফলক সত্ত্বেও আর্তেতা ডাউম্যানের সঠিক পরিচালনার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘আমাদের শুধু নিশ্চিত করতে হবে ডাউম্যান যাতে সঠিক সময়ে সঠিক পথে চলতে পারে। তার জীবনে অনেক নতুন বিষয় আসবে। আমাদের তাকে সাহস যোগাতে হবে, তাকে প্রতিরোধ করতে হবে।’