সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে এসে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৫
ছবি: সংগৃহীত।

ময়মনসিংহের ভালুকায় পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে আবুল কালাম আজাদ নামে গণজাগরণ মঞ্চের এক নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। 

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বেলা ২টার দিকে থানা ভবন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। 

গ্রেপ্তার আবুল কালাম আজাদ (৭৫) উপজেলার বাশিল গ্রামের বাসিন্দা। 

ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। 

পুলিশ জানায়, ২০১৩ সালে গঠিত গণজাগরণ মঞ্চের প্রথম সারির নেতা ছিলেন আবুল কালাম আজাদ। দুপুরে নিজের ব্যক্তিগত পিস্তলের লাইসেন্স নবায়নের জন্য থানায় আসেন। খবর পেয়ে থানায় যান জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা। তারা আবুল কালামকে গ্রেপ্তারের দাবি জানালে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ভালুকা উপজেলা জামায়াতের আমির সাইফুল্লাহ পাঠান বলেন, ‘আমাদের নেতারা নির্দোষ ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে গণজাগরণ মঞ্চ গঠন করে মিথ্যা আন্দোলন করে সাজানো ট্রাইব্যুনাল গঠন করে শহীদ করা হয়েছে। তাই ওই দোসরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।’

ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, ‘গণজাগরণ মঞ্চের পাশাপাশি আবুল কালাম আওয়ামী লীগেরও কর্মী। তাকে একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে বিকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’ তবে কোন মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, সেটি জানাননি ওসি।

