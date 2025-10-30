সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫৪
ছবি: সংগৃহীত।

অস্ট্রেলিয়ার মতো অপরাজেয় শক্তিকে হারিয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখল ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল। ৩৩৯ রানের পাহাড়সম লক্ষ্য তাড়া করে জয় পেয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে তারা পৌঁছে গেছে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে।  

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস একাডেমিতে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে স্বাগতিক ভারতের কাছে ৫ উইকেটে হারে অস্ট্রেলিয়া, বিদায় নেয় ফাইনালের আগেই।  

এর আগে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ঝড় তোলে অস্ট্রেলিয়া। ওপেনার ফোবি লিচফিল্ড খেলেন ৯৩ বলে ১১৯ রানের ঝলমলে ইনিংস—১৭টি চার ও তিনটি ছক্কায় সাজানো। তার সঙ্গে জুটি বাঁধা অ্যালিসা পেরি করেন ৭৭ রান, আর ইনিংসের শেষ দিকে অ্যাশলে গার্ডনার মাত্র ৪৫ বলে ৬৩ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর নিয়ে যান ৩৩৮ রানে।  

এই বিশাল রানের পাহাড়ও অস্ট্রেলিয়াকে রক্ষা করতে পারেনি। লক্ষ্য তাড়ায় নেমে শুরু থেকেই দারুণ আত্মবিশ্বাসী ছিল ভারত। জেমিমা রদ্রিগেজের অনবদ্য ইনিংস যেন জয় লিখে দেয় আগেভাগেই ১৩৪ বলে ১৪টি চারে আসে তার ১২৭ রান। অধিনায়ক হারমানপ্রিত কৌর খেলেন ৮৮ বলে ৮৯ রানের দারুণ ইনিংস, যেখানে ছিল ১০ চার ও ২ ছক্কা। শেষদিকে রিচা ঘোষ ও দীপ্তি শর্মার শান্ত ব্যাটিংয়ে ৫ উইকেট হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় ভারত।  

এই জয় শুধু ফাইনালে ওঠার নয়—এটি নারী ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের বিশ্ব রেকর্ড।  

আগামী রোববার ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ১২৫ রানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।  

 

 
ইত্তেফাক/কেএইচ

