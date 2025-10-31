সেকশন

৮৭ স্কোর নিয়ে আজ ‘সহনীয়’ ঢাকার বাতাস, তালিকায় ২৭তম

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২৭
বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) আবারও শীর্ষে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর, যেখানে বায়ুমানের স্কোর রেকর্ড করা হয়েছে ৪৬৭, যা ‘দুর্যোগপূর্ণ’ হিসেবে বিবেচিত। তবে, রাজধানী ঢাকার বাতাস আজ তুলনামূলকভাবে ‘সহনীয়’ অবস্থানে রয়েছে। 

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুর মান নির্ধারণ সংস্থা ‘আইকিউএয়ার’ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সকাল সোয়া ৮টায় ঢাকা ৮৭ স্কোর নিয়ে বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ২৭তম অবস্থানে রয়েছে।

দূষিত শহরের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারতের দিল্লি, যার স্কোর ১৭৬, যা ‘অস্বাস্থ্যকর’ হিসেবে বিবেচিত। তৃতীয় স্থানে কুয়েতের কুয়েত সিটি (স্কোর ১৫৭), এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে কাতারের দোহা (স্কোর ১৫২) ও পাকিস্তানের করাচি শহর (স্কোর ১৫১)। শীর্ষ দশে থাকা অন্যান্য শহরগুলোর বাতাসের মানের স্কোর ১৪৪ থেকে ১২২-এর মধ্যে। 

আইকিউএয়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী, স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ‘ভালো’ বলে বিবেচিত হয়, ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা ‘সহনীয়’ ধরা হয়। ১০১ থেকে ১৫০ স্কোরকে ‘সংবেদনশীল গোষ্ঠী’র জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং ১৫১ থেকে ২০০ স্কোরকে ‘অস্বাস্থ্যকর’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে তা ‘খুবই অস্বাস্থ্যকর’ এবং ৩০১-এর বেশি হলে তা ‘দুর্যোগপূর্ণ’ বলে বিবেচিত হয়।

