স্ত্রী উষা কোনো একদিন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন, এমনটাই আশা জেডি ভ্যান্সের

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স আশা প্রকাশ করেছেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত তার স্ত্রী উষা চুলুকুরি ভ্যান্স কোনো একদিন ক্যাথলিক গির্জা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে যুবকদের সংগঠন ‘টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ’র একটি অনুষ্ঠানে তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
উষা হিন্দু সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছেন। উষা শেষ পর্যন্ত ‘খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা’ নেবেন কি না—এমন এক প্রশ্নের জবাবে জেডি ভ্যান্স বলেন, ‘এখন প্রতি রোববার উষা আমার সঙ্গে গির্জায় যায়। এটা আমি প্রকাশ্যে বলেছি, এখন আমার প্রায় ১০ হাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সামনে বলব—আমি অবশ্যই আশা করি, কোনো না কোনোভাবে সে গির্জার দ্বারা প্রভাবিত হবে, যেমনটা আমি হয়েছি। হ্যাঁ, সত্যিই আমি তা চাই। কারণ, আমি খ্রিষ্টের বাণীতে (গস্পেল) বিশ্বাস করি। আমার প্রত্যাশা, একদিন আমার স্ত্রীরও একই উপলব্ধি হবে।’
তবে রিপাবলিকান পার্টির এই নেতা জানান, ‘সে (উষা) যদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ না করে, তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই। কারণ, ঈশ্বর বলেছেন, প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। তাই তা আমার জন্য কোনো সমস্যা নয়। এটি এমন একটি বিষয়, যা আপনি আপনার বন্ধু, পরিবার এবং প্রিয়জনের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করতে পারেন।’
ভ্যান্স আরও জানান, উষার সঙ্গে প্রথম যখন দেখা হয়েছিল, তখন তিনি (ভ্যান্স) নিজেকে সংশয়বাদী বা নাস্তিক ভাবতেন, তবে তিনি নিজে ২০১৯ সালে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নেন। বর্তমানে তাঁদের সন্তানেরা খ্রিষ্টধর্মমতে বেড়ে উঠেছে এবং তারা খ্রিষ্টান স্কুলে পড়াশোনা করে।
সূত্র: এনডিটিভি