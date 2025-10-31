সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রোনালদো জুনিয়রের আন্তর্জাতিক অভিষেক, বাবার স্বপ্নের পথে আরও এক ধাপ

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩১

অবসরের আগে ছেলের সঙ্গে মাঠে খেলবার স্বপ্ন দেখা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সেই স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা আরও বাড়ল। গতকাল রাতে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব–১৬ দলের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হলো রোনালদো জুনিয়রের। এর আগে জুনিয়র পর্তুগালের অনূর্ধ্ব–১৫ দলের হয়ে খেলেছেন।

তুরস্কের বিপক্ষে ফেডারেশনস কাপে পর্তুগালের ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে বদলি হিসেবে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য মাঠে নামার সুযোগ পান ১৫ বছর বয়সী এই কিশোর উইঙ্গার। ম্যাচে গোল করেন স্পোর্টিং লিসবনের স্যামুয়েল তাভারেস ও এসসি ব্রাগার রাফায়েল কাব্রাল।

রোনালদো জুনিয়র বর্তমানে আল নাসরের একাডেমিতে খেলছেন, যেখানে তাঁর বাবা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ক্লাবের তারকা। টুরস্কে শুরু হওয়া ফেডারেশনস কাপ টুর্নামেন্টে পর্তুগালের অনূর্ধ্ব–১৬ দল তিনটি ম্যাচ খেলবে। আগামী শনিবার ওয়েলসের সঙ্গে মুখোমুখি হবে তারা এবং সোমবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ খেলবে।

চলতি বছরের শুরুতে রোনালদো জুনিয়র পর্তুগালের অনূর্ধ্ব–১৫ দলের ডাক পান। বয়সভিত্তিক দলের হয়ে চার ম্যাচে খেলে গোলও করেন। এখন দেখার বিষয়, তিনি কত দ্রুত বাবার সঙ্গে জাতীয় দলে খেলার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেন।

৪০ বছর বয়সী ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো সম্প্রতি তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৫০তম গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী এবং সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার এখন ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার অপেক্ষায়। তিনি স্বপ্ন দেখেন ছেলের সঙ্গেও মাঠে খেলার। চলতি বছরের শুরুতে রোনালদো বলেছিলেন, ‘আমি আমার ১৪ বছর বয়সী ছেলের সঙ্গে খেলতে চাই। দেখা যাক কী হয়। এটা আমার চেয়ে তার ওপর বেশি নির্ভর করছে।’

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

রোনালদো ফুটবল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকা-১৬ আসনে ধানের শীষে লড়বেন সাবেক ফুটবলার আমিনুল 

চোট, খারাপ ছন্দ, বিতর্ক বা ব্যক্তিগত জীবন: ঘূর্ণিঝড়ের মুখে ইয়ামাল

৪৩ দিন ও ৯ ম্যাচ পর মাঠে ফিরে প্রাণবন্ত নেইমার 

মিউনিখে ২০২৮ চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শেষ মুহূর্তে মেসির গোল, তবুও হারলো মায়ামি 

এমবাপ্পের জোড়া গোলে বড় জয় রিয়াল মাদ্রিদের

আর্জেন্টাইন গায়িকার সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা ইয়ামালের

ভারত আসবে চার দিন আগে, আতিথেয়তা দিতে প্রস্তুত তাবিথ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng