রোনালদো জুনিয়রের আন্তর্জাতিক অভিষেক, বাবার স্বপ্নের পথে আরও এক ধাপ

অবসরের আগে ছেলের সঙ্গে মাঠে খেলবার স্বপ্ন দেখা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সেই স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা আরও বাড়ল। গতকাল রাতে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব–১৬ দলের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হলো রোনালদো জুনিয়রের। এর আগে জুনিয়র পর্তুগালের অনূর্ধ্ব–১৫ দলের হয়ে খেলেছেন।
তুরস্কের বিপক্ষে ফেডারেশনস কাপে পর্তুগালের ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে বদলি হিসেবে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য মাঠে নামার সুযোগ পান ১৫ বছর বয়সী এই কিশোর উইঙ্গার। ম্যাচে গোল করেন স্পোর্টিং লিসবনের স্যামুয়েল তাভারেস ও এসসি ব্রাগার রাফায়েল কাব্রাল।
রোনালদো জুনিয়র বর্তমানে আল নাসরের একাডেমিতে খেলছেন, যেখানে তাঁর বাবা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ক্লাবের তারকা। টুরস্কে শুরু হওয়া ফেডারেশনস কাপ টুর্নামেন্টে পর্তুগালের অনূর্ধ্ব–১৬ দল তিনটি ম্যাচ খেলবে। আগামী শনিবার ওয়েলসের সঙ্গে মুখোমুখি হবে তারা এবং সোমবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ খেলবে।
চলতি বছরের শুরুতে রোনালদো জুনিয়র পর্তুগালের অনূর্ধ্ব–১৫ দলের ডাক পান। বয়সভিত্তিক দলের হয়ে চার ম্যাচে খেলে গোলও করেন। এখন দেখার বিষয়, তিনি কত দ্রুত বাবার সঙ্গে জাতীয় দলে খেলার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেন।
৪০ বছর বয়সী ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো সম্প্রতি তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৫০তম গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী এবং সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার এখন ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার অপেক্ষায়। তিনি স্বপ্ন দেখেন ছেলের সঙ্গেও মাঠে খেলার। চলতি বছরের শুরুতে রোনালদো বলেছিলেন, ‘আমি আমার ১৪ বছর বয়সী ছেলের সঙ্গে খেলতে চাই। দেখা যাক কী হয়। এটা আমার চেয়ে তার ওপর বেশি নির্ভর করছে।’