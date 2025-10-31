পঞ্চগড়ের বিভিন্ন এলাকায় হঠাৎ শিয়ালের আক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। এতে শিয়ালের কামড়ে নারী ও শিশুসহ অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাত ৮টা থেকে ১১টার মধ্যে পঞ্চগড় পৌরসভা ও সদর উপজেলার ধাক্কামারা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন- মাইমুনা (১৩), হিমু (৫), জহানা (৫), আকলিমা (৪০), সোহেল (২০), নয়ন হোসেন (২৪), রফিজ উদ্দিন (৬০), শিল্পি (৪০), ওয়াসিমুল্লাহ (২৯), জাফর (২১) এবং মনিরা আক্তার (২৫)।
স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা থেকে ১১টার মধ্যে কেউ বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, কেউ বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আবার কেউ বাইরে বসে গল্প করছিলেন। এ সময় হঠাৎ শিয়াল তাদের ওপর আক্রমণ করে। এতে হাত-পাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে কামড় দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। আক্রান্ত এলাকাগুলোর মধ্যে দূরত্ব থাকায় স্থানীয় লোকজনের ধারণা, একাধিক শিয়াল এসব আক্রমণ চালিয়েছে।
শিয়ালের কামড়ে আহত রফিজ উদ্দিনের স্ত্রী বলেন, বৃহস্পতিবার রাত ৯টার পর আমার স্বামী জেলা শহরের বানিয়াপট্টি এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় হঠাৎ একটি শিয়াল এসে তার বুকের ওপর উঠে পায়ের নখ দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঁচড় দিয়ে বুকে কামড় দেয়। শিয়ালের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে আমার স্বামী মাটিতে পড়ে গেলে শিয়ালটা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়। সেখানে ভ্যাকসিনসহ চিকিৎসা নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরেছি।
পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের চিকিৎসক আবদুল কাদের গণমাধ্যমকে বলেন, বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ১০ মিনিট থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে শিয়ালের কামড়ে আহত হয়ে ১১ রোগী হাসপাতালে আসেন। তারা সবাই চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।