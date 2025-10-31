আবারও পুষ্পার সিংহাসন দখলের পথে ‘বাহুবলী’?

ভারতের সিনেমা ইতিহাসে একসময় সর্বাধিক আয়ের রেকর্ড ছিল ‘বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন’-এর। প্রায় আট বছর ধরে এই রেকর্ড অটুট থাকলেও, গত বছর আল্লু অর্জুন অভিনীত ‘পুষ্পা: দ্য রুল’ এই রেকর্ড ভেঙে দেয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি আবার পাল্টে যেতে পারে, কারণ এই সপ্তাহে মহা আয়োজনে পুনরায় মুক্তি পাচ্ছে ‘বাহুবলী’।
‘পুষ্পা ২’ বক্স অফিসে শেষ পর্যন্ত আয় করেছে ১ হাজার ৩৭৪ কোটি রুপি, যা ‘বাহুবলী ২’-এর চেয়ে মাত্র ৩০ কোটি বেশি। অর্থাৎ ব্যবধানটি খুব বেশি নয়। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি পুনর্মুক্ত ছবি এই আয়কেও ছাড়িয়ে গেছে। তবে এবার পরিস্থিতি আলাদা হতে পারে, কারণ এটি ‘বাহুবলী’। ইতিমধ্যেই ভারতের প্রেক্ষাগৃহে সপ্তাহান্তের আগেই শুধুমাত্র তেলেগু সংস্করণের জন্য প্রি-সেলস টিকিট বিক্রি হয়েছে ৬ কোটি রুপির বেশি। আজ থেকে অন্যান্য ভাষার সংস্করণও যুক্ত হবে, ফলে আয় আরও বৃদ্ধি পাবে।
তবে বিশেষ বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি সম্ভব নয়।
ভারতীয় বক্স অফিসে ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন’ (২০১৭) মোট ১৩৪৪ কোটি রুপি আয় করেছিল এবং এটি তখন দেশের সর্বাধিক আয়ের সিনেমা ছিল। কিন্তু ২০২৪ সালে আল্লু অর্জুন অভিনীত সুকুমার পরিচালিত ‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’ মুক্তি পেয়ে এই রেকর্ড ভেঙে ১৩৭৪ কোটি রুপি আয় করে। অর্থাৎ, ‘পুষ্পা ২’ মাত্র ৩০ কোটি রুপিতে ‘বাহুবলী ২’-এর ওপর এগিয়ে।
‘বাহুবলী: দ্য এপিক’-এর পুনর্মুক্তি এই ব্যবধান পেরোতে সহজ মনে হলেও, এটি সরাসরি ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন’-এর মূল আয়ের সঙ্গে যোগ করা হবে না। কারণ, পুনর্মুক্তিটি মূল দুটি ছবি—‘দ্য বিগিনিং’ ও ‘দ্য কনক্লুশন’-কে একত্রিত করে পুনঃসম্পাদিত একটি বিশেষ সংস্করণ। তাই দুটি ছবির পুনর্মুক্তির আয় একটিতে যোগ করার যৌক্তিকতা নেই।
আন্তর্জাতিক বাজারেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। ভারতের সর্বাধিক আয়কারী আন্তর্জাতিক সিনেমা হলো নিতেশ তিওয়ারির ‘দঙ্গল’, যেখানে আইরাম খান অভিনয় করেছেন। ‘দঙ্গল’ ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন’-এর বিশ্বব্যাপী আয় থেকে প্রায় ১৭০ কোটি রুপি এগিয়ে। পুনর্মুক্তির আয়কে শুধুমাত্র ‘বাহুবলী ২’-এর সঙ্গে তুলনা করা যৌক্তিক নয়।
অতএব, যদিও ‘বাহুবলী: দ্য এপিক’-এর পুনর্মুক্তি রেকর্ডভাঙা ব্যবসা করতে পারে, তবুও ‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’ ও ‘দঙ্গল’-এর বক্স অফিস রেকর্ড নিরাপদ থাকছে।