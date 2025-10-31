সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আবারও পুষ্পার সিংহাসন দখলের পথে ‘বাহুবলী’?

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২৯

ভারতের সিনেমা ইতিহাসে একসময় সর্বাধিক আয়ের রেকর্ড ছিল ‘বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন’-এর। প্রায় আট বছর ধরে এই রেকর্ড অটুট থাকলেও, গত বছর আল্লু অর্জুন অভিনীত ‘পুষ্পা: দ্য রুল’ এই রেকর্ড ভেঙে দেয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি আবার পাল্টে যেতে পারে, কারণ এই সপ্তাহে মহা আয়োজনে পুনরায় মুক্তি পাচ্ছে ‘বাহুবলী’।

‘পুষ্পা ২’ বক্স অফিসে শেষ পর্যন্ত আয় করেছে ১ হাজার ৩৭৪ কোটি রুপি, যা ‘বাহুবলী ২’-এর চেয়ে মাত্র ৩০ কোটি বেশি। অর্থাৎ ব্যবধানটি খুব বেশি নয়। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি পুনর্মুক্ত ছবি এই আয়কেও ছাড়িয়ে গেছে। তবে এবার পরিস্থিতি আলাদা হতে পারে, কারণ এটি ‘বাহুবলী’। ইতিমধ্যেই ভারতের প্রেক্ষাগৃহে সপ্তাহান্তের আগেই শুধুমাত্র তেলেগু সংস্করণের জন্য প্রি-সেলস টিকিট বিক্রি হয়েছে ৬ কোটি রুপির বেশি। আজ থেকে অন্যান্য ভাষার সংস্করণও যুক্ত হবে, ফলে আয় আরও বৃদ্ধি পাবে।

তবে বিশেষ বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি সম্ভব নয়।

ভারতীয় বক্স অফিসে ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন’ (২০১৭) মোট ১৩৪৪ কোটি রুপি আয় করেছিল এবং এটি তখন দেশের সর্বাধিক আয়ের সিনেমা ছিল। কিন্তু ২০২৪ সালে আল্লু অর্জুন অভিনীত সুকুমার পরিচালিত ‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’ মুক্তি পেয়ে এই রেকর্ড ভেঙে ১৩৭৪ কোটি রুপি আয় করে। অর্থাৎ, ‘পুষ্পা ২’ মাত্র ৩০ কোটি রুপিতে ‘বাহুবলী ২’-এর ওপর এগিয়ে।

‘বাহুবলী: দ্য এপিক’-এর পুনর্মুক্তি এই ব্যবধান পেরোতে সহজ মনে হলেও, এটি সরাসরি ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন’-এর মূল আয়ের সঙ্গে যোগ করা হবে না। কারণ, পুনর্মুক্তিটি মূল দুটি ছবি—‘দ্য বিগিনিং’ ও ‘দ্য কনক্লুশন’-কে একত্রিত করে পুনঃসম্পাদিত একটি বিশেষ সংস্করণ। তাই দুটি ছবির পুনর্মুক্তির আয় একটিতে যোগ করার যৌক্তিকতা নেই।

আন্তর্জাতিক বাজারেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। ভারতের সর্বাধিক আয়কারী আন্তর্জাতিক সিনেমা হলো নিতেশ তিওয়ারির ‘দঙ্গল’, যেখানে আইরাম খান অভিনয় করেছেন। ‘দঙ্গল’ ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন’-এর বিশ্বব্যাপী আয় থেকে প্রায় ১৭০ কোটি রুপি এগিয়ে। পুনর্মুক্তির আয়কে শুধুমাত্র ‘বাহুবলী ২’-এর সঙ্গে তুলনা করা যৌক্তিক নয়।

অতএব, যদিও ‘বাহুবলী: দ্য এপিক’-এর পুনর্মুক্তি রেকর্ডভাঙা ব্যবসা করতে পারে, তবুও ‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’ ও ‘দঙ্গল’-এর বক্স অফিস রেকর্ড নিরাপদ থাকছে।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

বিনোদন বলিউড

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শাহরুখ-ব্র্যাড পিটের একই লুক, দুই তারকাকে নিয়ে ‘কপি’র গুঞ্জন

দুই মিনিটের বিতর্কিত দৃশ্য দিয়ে আলোচনায়, নীরবেই সরে গেলেন অভিনেত্রী

বিয়েতে অনীহা ভারতীয় অভিনেত্রীর

প্রতি জন্মদিনে শাহরুখের নামে চাঁদে জমি কেনেন নারী ভক্ত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘কিং’-এর টাইটেল উন্মোচন, জন্মদিনে শাহরুখের রাজকীয় চমক

বলিউড বাদশাহর আজ ৬০ বছর, শুভ জন্মদিন শাহরুখ খান

কার সঙ্গে লন্ডনে হ্যালোইন উদযাপন করলেন অপু বিশ্বাস?

একজন বাবা হিসেবে বলছি— ‘আপনার খুব গর্বিত হওয়া উচিত’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng