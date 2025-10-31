সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাকির নায়েককে দিল্লির হাতে তুলে দেবে ঢাকা, প্রত্যাশা ভারতের

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২২
ডা. জাকির নায়েক। ছবি: মিডল ইস্ট মনিটর

আসছে নভেম্বরে ডা. জাকির নায়েক বাংলাদেশের একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় আসছেন বলে জানা গেছে। তবে মালয়েশিয়া থেকে ঢাকায় তিনি পা রাখলেই যেন তাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়, বাংলাদেশের কাছে এমনটাই প্রত্যাশা করছে ভারত। বিষয়টি ভারতীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমইএ)। 

গত ৩০ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রনধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘জাকির নায়েক একজন পলাতক আসামি। তিনি ভারতে ওয়ান্টেড। তাই আমরা আশা করি, তিনি যেখানেই যান না কেন, সংশ্লিষ্ট দেশ তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এবং আমাদের নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখবে।’ 

স্পার্ক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের আয়োজনে আগামী ২৮ ও ২৯ নভেম্বর জাকির নায়েকের এই অনুষ্ঠানটির স্থান হতে পারে আগারগাঁও এলাকায়।

ইসলামিক অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করা ৬০ বছর বয়সী এই ধর্মপ্রচারক ২০১৬ সাল পর্যন্ত ভারতেই অবস্থান করছিলেন। তবে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের আমলে তার বিরুদ্ধে ‘ঘৃণামূলক বক্তব্য প্রচার’ ও একাধিক অর্থ পাচারের মামলা করা হয় এবং তার নিয়ন্ত্রিত চ্যানেল পিস টিভির সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। 

এরই প্রেক্ষিতে তিনি ২০১৬ সালে ভারত ছেড়ে মালয়েশিয়ায় চলে যান, যেখানে তিনি স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি পান। ভারতে ফেরা প্রসঙ্গে জাকির নায়েক একাধিকবার বলেছেন, ‘আমি ভারতে ফিরে যাব না, যতক্ষণ না ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা পাই।’ মালয়েশিয়ায় থাকার কারণে তিনি ভারতের বিচারিক আওতার বাইরে আছেন। 

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে ঢাকার হলি আর্টিজান হামলার পর অন্তত দুই হামলাকারী ‘জাকির নায়েকের বক্তৃতা থেকে অনুপ্রাণিত’ ছিল বলে খবর প্রকাশের পর বাংলাদেশও তার প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তবে শেখ হাসিনার পতনের পর আরও অনেক নিয়মের মতো সেই নিষেধাজ্ঞাও শিথিল হয়ে গেছে। এমন প্রেক্ষাপটে এবার ঢাকায় আসছেন ডা. জাকির, এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাকে হস্তান্তরের আশা করছে।

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
