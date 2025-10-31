ভারতের উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে এক যুবক নিজের বোনকে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাম আশিস নিশাদ (৩২) সোমবার সকালে তার ১৯ বছর বয়সী বোন নীলমকে হত্যা করে লাশ একটি ব্যাগে ভরেন। পরে সে ব্যাগটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে বেঁধে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে কুশিনগরের আখখেতে ফেলে দেন।
পুলিশ জানায়, হত্যাকাণ্ডের পেছনে মূল কারণ ছিল জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণকে কেন্দ্র করে পরিবারের মধ্যে বিরোধ। রাম আশিসের বাবা চিংকু নিশাদ সরকার থেকে জমি অধিগ্রহণের জন্য ছয় লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। তিনি ওই টাকা মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। রাম আশিস ক্ষিপ্ত হয়ে ওই অর্থের ভাগ চেয়েছিলেন।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, রাম আশিস তার বোনকে কাপড় দিয়ে গলায় পেঁচিয়ে হত্যা করেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে একটি ব্যাগে ভরে মোটরসাইকেলে বেঁধে কুশিনগরের দিকে নিয়ে যান। পথে পুলিশের কাছে ব্যাগের বিষয় জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, ‘এর মধ্যে গম আছে’। এরপর তিনি ব্যাগটি আখখেতে ফেলে যান।
সিসিটিভি ফুটেজে রামকে ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন দৃশ্য ধরা পড়ে। নীলমের বাবা প্রথমে ভাবেছিলেন মেয়ে ছটপূজার জন্য বাইরে গেছে। কিন্তু প্রতিবেশীরা সোমবার রামকে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বের হতে দেখায় পরিবারের সন্দেহ তৈরি হয় এবং তারা পুলিশকে বিষয়টি জানান।
পুলিশ প্রথমে নিখোঁজের সাধারণ ডায়েরি (জিডি) রেকর্ড করে তদন্ত শুরু করে। মঙ্গলবার নীলমের পরিবার অফিসে অভিযোগ করলে রাম আশিসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি প্রথমে অজানা ভান করলেও পরে হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেন। বুধবার রাতে আখখেত থেকে নীলমের লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত নীলমের বিয়ে আগামী জানুয়ারি মাসে হওয়ার কথা ছিল। পরিবারের কাছে ক্ষতিপূরণ টাকা মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যবহার করা নিয়ে রাম আশিসের ক্ষোভই হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ বলে পুলিশ জানিয়েছে।