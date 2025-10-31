সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মেসির প্রস্তাব নাকচ করল সৌদি সরকার

‘অন্য টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে সৌদি লিগ কাজ করবে না’

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৮
লিওনেল মেসি। ছবি: রয়টার্স

বিশ্বকাপ শুরুর আগে নিজের ফিটনেস ধরে রাখার জন্য স্বল্প মেয়াদে সৌদি প্রো লিগে খেলার জন্য লিওনেল মেসির পক্ষ থেকে দেওয়া প্রস্তাব সৌদি সরকার নাকচ করে দিয়েছে।

যদিও ২০২৩ সালে মেসির সৌদি আরবে খেলতে যাওয়ার খবর ছড়ালেও পরে তা ভুল প্রমাণিত হয় এবং তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দল ইন্টার মায়ামিতে খেলছেন। 

বার্তা সংস্থা এএফপিকে সৌদি ফুটবলের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছেন, ‘মেসির এজেন্ট এ ব্যাপারে (মেসির সৌদি লিগে খেলা) সৌদি প্রো লিগ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সেটা নাকচ করে দিয়েছেন।’

মেসির সৌদি আরবে খেলতে চাওয়ার কারণ মূলত বিশ্বকাপের আগে নিজের ফিটনেস ধরে রাখা, কারণ এমএলএসের নিয়মিত মৌসুম অক্টোবর মাসে শেষ হয় এবং নতুন বছরে তা শুরু হয় ফেব্রুয়ারিতে। 

মাহদ স্পোর্টস একাডেমির প্রধান নির্বাহী আবদুল্লাহ হাম্মাদ এক পডকাস্টে বলেন, ‘সবশেষ ক্লাব বিশ্বকাপ চলার সময় ইন্টার মায়ামি যোগাযোগ করেছিল। তারা প্রস্তাব দিয়েছিল মেজর লিগ যেহেতু চার মাস বন্ধ থাকে, সেই সময়ে সৌদি লিগে খেলে মেসি ফিটনেস ধরে রাখতে চান।’ 

হাম্মাদ জানান, মেসির সৌদি লিগে খেলার প্রস্তাব দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হলেও তাতে কোনো সাড়া মেলেনি। হাম্মাদ আরও বলেন, মন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন, ‘অন্য কোনো টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে সৌদি লিগ কাজ করবে না। মেসির প্রস্তাব সৌদি আরব প্রত্যাখ্যান করেছে।’ 

হাম্মাদ ডেভিড বেকহামের উদাহরণ টেনে বলেন, ২০১০ বিশ্বকাপের আগে বেকহাম লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির হয়ে খেলার সময় স্বল্প মেয়াদে এসি মিলানে ধারে খেলে ফিটনেস ধরে রেখেছিলেন।

বার্সেলোনায় প্রায় দুই দশক কাটানোর পর মেসি ২০২১ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) খেলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুই বছর কাটানোর পর ২০২৩ সালে পিএসজির পরিবেশ তার জন্য বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। 

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক ডেইলি টাইমস ২০২৩ সালে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, সৌদি আরবের পর্যটন দূত হিসেবে তিন বছরের বেশি চুক্তিতে এই তারকা ফুটবলার ২ কোটি ২৫ লাখ ইউরো পেতে পারতেন, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ২৬৬ কোটি টাকা। তবে সবকিছু ভুল প্রমাণ করে মেসি সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান এবং ইন্টার মায়ামির জার্সিতে ২০২৩ লিগস কাপ ও ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ডের পুরস্কার জেতেন।

সূত্র: এএফপি

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

ফুটবল আর্জেন্টিনা ফুটবল দল লিওনেল মেসি

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

