নিউ ইয়র্কে আকস্মিক বন্যায় ২ জনের মৃত্যু, ফ্লাইট ওঠানামায় বিঘ্ন

ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যায় প্লাবিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহর। এতে অন্তত দুই জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন শহরটির মেয়র এরিক অ্যাডামস। বৃহস্পতিবারের ওই বৃষ্টি সংশ্লিষ্ট ঝড় অনেক ফ্লাইটের ওঠানামায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে; আবহাওয়া কর্তৃপক্ষ কিছু এলাকায় বন্যার সতর্কবার্তাও জারি করেছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, পানিতে ভাসতে দেখা যায় রাস্তায় থাকা সব কিছু। গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন চালাতে বেশ বেগ পেতে হয় চালকদের। বন্যার ফলে গৃহবন্দি হয়ে পড়েন অনেক মানুষ। উরু সমান পানি ডিঙিয়েই জরুরি কাজে বের হন অনেকে।
মেয়র অ্যাডামস ‘এক্স’ (সাবেক টুইটার) প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, কয়েক ঘণ্টায় যে পরিমাণ বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল, তার বেশিরভাগই বিকেলে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে হয়েছে।
আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাতের ফলেই তৈরি হয়েছে এ দুর্যোগ। লাগার্ডিয়া বিমানবন্দরে ২ দশমিক ০৯ ইঞ্চি (৫.৩১ সেন্টিমিটার) বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে এবং নিউ জার্সির নিউয়ার্ক লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১.৯৯ ইঞ্চি (৫.০৫ সেন্টিমিটার) বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।
ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও কুইন্সের কিছু অংশে উপকূলীয় বন্যা সতর্কতাও জারি করেছে।