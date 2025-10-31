সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর ম্যাচে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১১
টানা দুই ম্যাচ হেরে আগেই সিরিজ হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ। এখন হোয়াইটওয়াশ হওয়ার শঙ্কায় টাইগাররা। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে স্বাগতিকরা।

এই ম্যাচে বাংলাদেশের একমাত্র লক্ষ্য হোয়াইটওয়াশ এড়ানো। এমন ম্যাচে একাদশে দেখা যেতে পারে বেশ কিছু পরিবর্তন। আগের ম্যাচে যথারীতি ব্যর্থ ছিলেন জাকের আলী অনিক। তাই এই ম্যাচে বাদ পড়তে পারেন তিনি।

এছাড়া ব্যাট হাতে রানের দেখা পাচ্ছেন না শামীম পাটোয়ারী। তাই তার পরিবর্তে একাদশে দেখা যেতে পারে নুরুল হাসান সোহানকে। আর জাকের আলীর জায়গায় একাদশে দেখা যেতে পারে শেখ মেহেদী হাসানকে।

বাংলাদেশ দলের সম্ভাব্য একাদশ: তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

 
ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
