মুরগির দাম কমেছে, স্থিতিশীল গরু-খাসির মাংসের বাজার

গত সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহে মুরগির দামে কিছুটা পতন দেখা গেছে। তবে গরু ও খাসির মাংসের দামে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাজধানীর মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৬০ টাকায়—যা গত সপ্তাহে ছিল ১৭০-১৮০ টাকা। লেয়ার মুরগির দামও কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০০ টাকা প্রতি কেজিতে; আগের সপ্তাহে এই দাম ছিল ৩১০ টাকা।

 এ ছাড়া গত সপ্তাহে ৩২০ টাকায় বিক্রি হওয়া পাকিস্তানি মুরগি বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ২৯০ থেকে ৩০০ টাকায়। দেশি মুরগির দামেও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে— এখন প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৫৫০ থেকে ৫৬০ টাকায়, যেখানে গত সপ্তাহে দাম ছিল ৬০০ টাকা।

ব্যবসায়ীরা জানান, বাজারে মুরগির সরবরাহ ভালো থাকায় দাম কিছুটা কমেছে। বিক্রেতা ফরিদ বলেন, ‘এ সপ্তাহে দাম কিছুটা কমেছে, কারণ সাপ্লাই ভালো ছিল।’

বাজারে আসা ক্রেতা মোস্তফা জামান বলেন, ‘দাম কিছুটা কমলেও শেষ পর্যন্ত ব্রয়লার মুরগিতেই ভরসা রাখতে হয়। অন্য মুরগির দাম কমলেও তা এখনো সাধ্যের বাইরে।’ একই মত প্রকাশ করেন ক্রেতা কাজী আসাদ। তিনি বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রয়লার ছাড়া উপায় নেই।’

এদিকে মুরগির দাম কমলেও বাজারে গরু-খাসির দাম আগের মতোই রয়েছে। প্রতি কেজি গরু গত সপ্তাহের মতো ৭৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। প্রতি কেজি খাসির মাংস বিক্রি হচ্ছে ১০০০ টাকায়।

