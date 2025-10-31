সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভারত বিশ্বকাপ জিতলে জেমিমার সঙ্গে গান গাইতে চান গাভাস্কার 

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০১
গত বছর বিসিসিআইয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে মঞ্চে গান পরিবেশন করেন সুনীল গাভাস্কার। তার পাশে গিটারে সুর তোলেন জেমিমা রদ্রিগেজ। ছবি: সংগৃহীত

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে ভারত। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩৩৯ রানের পাহাড় ৫ উইকেট হারিয়ে ৯ বল হাতে রেখে টপকে যায় ভারতের মেয়েরা। ১২৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন জেমিমা রদ্রিগেজ।

ফাইনালে যদি ভারতের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হলে জেমিমার সঙ্গে উদযাপন করতে চান দেশটির কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার। যেখানে গিটারে সুর তুলবেন জেমিমা আর গান গাইবেন গাভাস্কার।

সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জেমিমার ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ হন গাভাস্কার। ‘স্পোর্ট টুডে’কে তিনি বলেন, ‘ভারত বিশ্বকাপ জিতলে সে (জেমিমা) এবং আমি—যদি তার আপত্তি না থাকে, একসঙ্গে গান গাইবো। সে গিটার বাজাবে, আমি গান গাইবো।’

এর আগেও জেমিমার সঙ্গে গান গেয়েছেন গাভাস্কার। সেই স্মৃতিও স্মরণ করে ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক বলেন, ‘কয়েক বছর আগে বিসিসিআইয়ের এক অনুষ্ঠানে আমরা এটা করেছিলাম। একটি ব্যান্ড পারফর্ম করছিল। আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। সে ছিল গিটারে আর আমি গেয়েছিলাম—তাতে কণ্ঠটা আমার যেমনই হোক। ভারত জিতলে আমি এটা আবারও করতে চাই। যদি খুশিমনে সে এটা করতে চায় এবং একজন বুড়োর সঙ্গে আপত্তি না থাকে, আমি প্রস্তুত।’ 

আগামী ২ নভেম্বর নাবি মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে ভারত। এর আগে দুইবার বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে ভারতের মেয়েরা। তবে কখনোই শিরোপা ছুঁতে পারেনি তারা।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ভারত বিশ্বকাপ নারী ক্রিকেট ওয়ানডে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর আবেগাপ্লুত টেন্ডুলকার-কোহলিরা 

বিশ্বকাপ জিতে মোট ১২৫ কোটি টাকা পাচ্ছেন ভারতের মেয়েরা

ভারতে গেইলদের পারিশ্রমিক, হোটেল বিল না দিয়েই পালালেন লিগের আয়োজকেরা

মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিতের চোখে আনন্দ অশ্রু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছিলেন না স্কোয়াডেই, আচমকা দলে এসে ফাইনাল সেরা শেফালি 

চ্যাম্পিয়ন হয়ে রেকর্ড প্রাইজমানি জিতল ভারত, বাংলাদেশও পেলো ৭ কোটি

উলভার্টের সেঞ্চুরি ব্যর্থ করে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ফাইনালে ফিল্ডিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng