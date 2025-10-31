ভারত বিশ্বকাপ জিতলে জেমিমার সঙ্গে গান গাইতে চান গাভাস্কার 

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে ভারত। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩৩৯ রানের পাহাড় ৫ উইকেট হারিয়ে ৯ বল হাতে রেখে টপকে যায় ভারতের মেয়েরা। ১২৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন জেমিমা রদ্রিগেজ।
ফাইনালে যদি ভারতের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হলে জেমিমার সঙ্গে উদযাপন করতে চান দেশটির কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার। যেখানে গিটারে সুর তুলবেন জেমিমা আর গান গাইবেন গাভাস্কার।
সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জেমিমার ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ হন গাভাস্কার। ‘স্পোর্ট টুডে’কে তিনি বলেন, ‘ভারত বিশ্বকাপ জিতলে সে (জেমিমা) এবং আমি—যদি তার আপত্তি না থাকে, একসঙ্গে গান গাইবো। সে গিটার বাজাবে, আমি গান গাইবো।’
এর আগেও জেমিমার সঙ্গে গান গেয়েছেন গাভাস্কার। সেই স্মৃতিও স্মরণ করে ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক বলেন, ‘কয়েক বছর আগে বিসিসিআইয়ের এক অনুষ্ঠানে আমরা এটা করেছিলাম। একটি ব্যান্ড পারফর্ম করছিল। আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। সে ছিল গিটারে আর আমি গেয়েছিলাম—তাতে কণ্ঠটা আমার যেমনই হোক। ভারত জিতলে আমি এটা আবারও করতে চাই। যদি খুশিমনে সে এটা করতে চায় এবং একজন বুড়োর সঙ্গে আপত্তি না থাকে, আমি প্রস্তুত।’
আগামী ২ নভেম্বর নাবি মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে ভারত। এর আগে দুইবার বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে ভারতের মেয়েরা। তবে কখনোই শিরোপা ছুঁতে পারেনি তারা।