মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১৮

বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। গ্রেপ্তারকালে তাদের হেফাজত থেকে ৪৫০ গ্রাম গাঁজা, ১৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, একটি ছুরি, একটি চাকু ও একটি সামুরাই উদ্ধার করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় দিনব্যাপী চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলো-১। নিজাম (৪৫) ২। ফয়েজ রাব্বি (১৯) ৩। আকাশ (২০) ৪। শাহিদ হাসান রিপন (২০) ৫। জামাল (৪২) ৬। জহিরুল (২৫) ৭। হৃদয় (২১) ৮। জাহেরুল (১৯) ৯। আবুল কালাম আজাদ (৪৭) ১০। ইয়াসিন (২০) ১১। দেলোয়ার (৩২) ১২। জসিম ওয়াসিম (২০) ১৩। শাহীন (২৫) ১৪। ইয়াসিন মোল্লা (২৮) ১৫। আকাশ অন্ধকার (৩২) ১৬। শাকিব (২২) ১৭। শিমুল (২৫) ও ১৮। কাজী কাজল (২০)।
মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে দ্রুত বিচার আইন, ডাকাতির প্রস্তুতি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, চুরি, দস্যতা, চাঁদাবাজি, নিয়মিত মামলা, সড়ক পরিবহন আইন, এবং ডিএমপি অধ্যাদেশ আইনে মোট ১৮ জন কে গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করে।
মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।