সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

একই স্থানে পাল্টাপাল্টি সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৯

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলায় একই স্থানে একই দিনে পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ডাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জোহরা সুলতানা যুথী।

উপজেলা প্রশাসনের স্বাক্ষরিত এক আদেশে জানানো হয়, ১ নভেম্বর (শনিবার) দেলদুয়ার স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ আয়োজনের জন্য কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর যুদ্ধকালীন কোম্পানি কমান্ডার ও টাঙ্গাইল জেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার একে ফজলুল হক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে অনুমতির আবেদন করেন।

অন্যদিকে, একই স্থান ও তারিখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল দেলদুয়ার উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ এবং দেলদুয়ার সদর ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক ওয়াহেদুল্লাহ মিয়া সমাবেশ করার অনুমতি চান।

একই স্থানে একই সময়ে পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ঘোষণায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে— এমন আশঙ্কা এবং গোয়েন্দা সংস্থার সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত নেয়।

ফলে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪(১) ধারার ক্ষমতাবলে দেলদুয়ার উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্টেডিয়াম এলাকার ৫০০ গজ পরিসীমার মধ্যে সকল প্রকার সভা-সমাবেশ, স্লোগান, মিছিল, শোভাযাত্রা ও জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

এই আদেশ ১ নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, বলে নিশ্চিত করেছেন ইউএনও জোহরা সুলতানা যুথী।

ইত্তেফাক/এএইচপি

টাঙ্গাইল সারাদেশ

