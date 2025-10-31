আগামীতে শাপলা হবে নৌকার বিকল্প: সরোয়ার তুষার

শাপলা কলি অন্তর্ভুক্ত করা গেলে শাপলা ফুলও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। নির্বাচন কমিশন যেহেতু শাপলা কলি অন্তর্ভুক্ত করেছে এ কলি কয়েকদিন পানিতে ভিজালেই ফুল ফুটবে। এনসিপি শাপলা প্রতীক নিয়েই নির্বাচন করবে বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার। তিনি বলেন, আগামীতে শাপলা হবে নৌকার বিকল্প। নৌকা ডুবে গেছে শাপলা ভাসবে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ফরিদপুরে অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের সমন্বয় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ্য করে তুষার বলেন, অনেক জল ঘোলা করেছেন। একবার দিব না বলে ফেলছেন। দিবেন না এই ইগোর জায়গায় যাবেন না। তিনি বলেন, এই নির্বাচন কমিশন বিশেষ দল দ্বারা প্রভাবিত। এদের দিয়ে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হবে কিনা তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।
বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে তুষার বলেন, বিএনপি না ভোটের ক্যাম্পিং করছে। তাদের ৩০ শতাংশ ভোট না ভোটের পক্ষে গেলেও বাকি বিপুল ভোটে জুলাই সনদ পাস হবে। তখন এরা আয়নায় মুখ দেখাতে পারবে না। এরা অতীত থেকে কিছুই শিক্ষা নেয়নি। তাদের নেতা জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে হ্যাঁ এবং না ভোটের আয়োজন করেছিলেন। অথচ এই বিএনপি হ্যাঁ/না ভোটের বিরোধিতা করছেন। জুলাই সনদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তাদের দুমড়ে মুচড়ে পদ্মায় ফেলে দিবে জনগণ।
দেশে আওয়ামী লীগের পরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে জাতীয় পার্টি। তাদের নেতা এরশাদ কবরে জাতীয় পার্টিও কবরে যাবে। এরা ভারতের এজেন্ট, জাতীয় পার্টির ব্যানারে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা চলছে তা দেশের জনগণ মেনে নেবে না।
এনসিপির ফরিদপুরের প্রধান সমন্বয়ক সৈয়দা নীলিমা দোলার সভাপতিত্বে এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব নিজাম উদ্দিন, ফরিদপুর বিভাগীয় সংগঠক রাসেল আহম্মেদ বক্তব্য রাখেন। সভায় ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর ও শরিয়তপুরের এনসিপির কয়েক'শ নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।