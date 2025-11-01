খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় মিনি ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের এক পর্যটক নিহত ও আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়কের মাটিরাঙ্গার যৌথখামার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত পর্যটকের নাম তাসিব (১৭)। তিনি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির সামসুল হকের ছেলে। এ ছাড়া, গুরুতর আহত ফটিকছড়ির নুরুল ইসলামের ছেলে তারেক (১৮)। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়িগামী একটি মিনি ট্রাক যৌথখামার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা চট্টগ্রামমুখী একটি পর্যটকবাহী মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী তাসিব নিহত হন। একই মোটরসাইকেলে থাকা তারেক (১৮) নামে আরেকজন গুরুতর আহত হন। তিনি ফটিকছড়ির নুরুল ইসলামের ছেলে। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত তারেককে উদ্ধার করে মাটিরাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
দুর্ঘটনার পরপরই ট্রাকচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে মাটিরাঙ্গা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে।
মাটিরাঙ্গা থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌফিকুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ ও আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। নিহত ব্যক্তির স্বজনরা আসার পর সব আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। ট্রাক ও মোটরসাইকেল পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।