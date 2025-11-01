সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জয়পুরহাটে গাছের ডালপালা ছাঁটাই স্থগিত, শনিবার স্বাভাবিক থাকবে বিদ্যুৎ

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৩০
ছবি: সংগৃহীত

বৃষ্টির কারণে জয়পুরহাট জেলা শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় শনিবার (১ নভেম্বর) নির্ধারিত গাছের ডালপালা ছাঁটাই কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। ফলে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি কোম্পানির (নেসকো) নির্বাহী প্রকৌশলী সুমন সুত্রধর এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, বৃষ্টিজনিত কারণে আগামীকাল শনিবার পূর্ব ঘোষিত ১১ কেভি শহর নিউ এবং শহর উত্তর ফিডারের ঝুঁকিপূর্ণ গাছের ডালপালা কাটার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকবে।

এর আগে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) নেসকোর পক্ষ থেকে শনিবার সকাল সাড়ে ৭ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত শহরের গুলশান মোড়, বিএডিসি মোড়, সাহেবপাড়া, স্টেডিয়াম রোড, রূপনগর, তাজুর মোড়, নিশির মোড়, বারিধারা, মাস্টারপাড়া, সুগারমিল রোড, থানা রোড, স্টেশন রোড, শান্তিনগর, পাঁচুরমোড়, কাশিয়াবাড়ি, বিশ্বাসপাড়া, কবিরাজপাড়া, হিলি রোড, পাঁচুর মোড় হতে সিও কলোনি সদর রোডের দক্ষিণ অংশ, উপজেলা চত্বর, চামড়াগুদাম রোড সহ আশেপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

ভাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কুশপুত্তলিকা দাহ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng