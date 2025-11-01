একজন বাবা হিসেবে বলছি— ‘আপনার খুব গর্বিত হওয়া উচিত’

বলিউড তারকা শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খানের ওটিটি অভিষেক ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ মুক্তির পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সিরিজটি যেমন দর্শকদের নজর কেড়েছে, তেমনি প্রশংসা পেয়েছে সমালোচকদেরও। এবার সেই তালিকায় যোগ দিলেন ভারতীয় রাজনীতিক, লেখক ও কূটনীতিক শশী থারুর।
সর্দিকাশিতে ভুগে দুই দিনের ছুটিতে বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেটফ্লিক্সে সিরিজটি দেখেছেন থারুর। পরে এক্স (সাবেক টুইটার)-এ নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি লেখেন, ‘সর্দিকাশিতে ভুগছি, তাই দুদিনের জন্য সব কাজ বাতিল করেছি। কর্মীরা এবং আমার বোন স্মিতা থারুর পরামর্শ দিলেন, কম্পিউটার থেকে চোখ সরিয়ে কিছু ওটিটি কনটেন্ট দেখা হোক। আর যা দেখলাম, সেটা আমার দেখা অন্যতম সেরা কিছু— একেবারে ওটিটি সোনা!’
আরিয়ানের প্রথম নির্মাণ সম্পর্কে তিনি লেখেন, ‘“দ্য ব্যাডস অব বলিউড” দেখে আমি প্রশংসা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। প্রথমে বোঝাপড়া তৈরি হতে কিছুটা সময় লাগে, কিন্তু একবার মুগ্ধ হয়ে গেলে আর ছেড়ে থাকা যায় না। ক্ষুরধার লেখনি, নির্ভীক পরিচালনা, আর যে সাহসিকতায় এই বিদ্রুপাত্মক গল্প বলা হয়েছে— সত্যিই বলিউডের এমন কাজের প্রয়োজন ছিল।’
তিনি আরও লেখেন, ‘সাতটি পর্বে সিরিজটি প্রমাণ করেছে, গল্প কতটা শক্তিশালীভাবে বলা যায়। একেবারে খাঁটি বিদ্রুপ— কখনো হাস্যরসাত্মক, কখনো আবেগময়, আর সবসময় নিঃসংকোচ। বলিউডের আড়ালের বাস্তবতা ও সিনেমাটিক ক্লিশেগুলোকে যে বুদ্ধিদীপ্তভাবে বিদ্ধ করা হয়েছে, তা সত্যিই অসাধারণ।’
আরিয়ান খানকে উদ্দেশ করে থারুর বলেন, ‘তুমি এক দুর্দান্ত কাজ করেছ। তোমার পরিচালনার অভিষেকেই প্রমাণ করেছ তুমি একজন সত্যিকারের গল্পকার।’
শাহরুখ খানকে নিজের পোস্টে ট্যাগ করে তিনি লিখেছেন, ‘একজন বাবা হিসেবে আরেকজন বাবাকে বলছি— আপনি নিশ্চয়ই খুব গর্বিত!’
আলোচনায় ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’
মুক্তির পর থেকেই আরিয়ানের সিরিজ ঘিরে চর্চা থামছে না। রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত এই সিরিজে অভিনয় করেছেন ববি দেওল, মোনা সিং, মনোজ পাহওয়া, লক্ষ, অন্যা সিং, শাহের বম্বা, গৌতমী কাপুর, রাঘব জুয়ালসহ আরও অনেকে।
গল্পে দেখা যায়— এক তরুণ কীভাবে স্বপ্ন ও বাস্তবতার সংঘর্ষে বলিউডের আলো-আঁধারির জগতে পথ খুঁজে নেয়। এতে খ্যাতির উজ্জ্বল দিকের পাশাপাশি এর কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারটিও উঠে এসেছে।
তবে মুক্তির পর কিছু দৃশ্য নিয়ে বিতর্কও থামেনি। বিশেষ করে এক চুম্বন দৃশ্য ও রণবীর কাপুরের ধূমপানের দৃশ্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তুমুল আলোচনা শুরু হয়। একই সঙ্গে ভারতের নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর সাবেক কর্মকর্তা সমীর ওয়াংখেড়ে সিরিজের নির্মাতাদের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগে দুই কোটি রুপির ক্ষতিপূরণের মামলা করেছেন।
সব বিতর্ক ছাপিয়ে ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ এখন প্রশংসার শীর্ষে— আর শশী থারুরের চোখে এটি ‘খাঁটি সোনা’।