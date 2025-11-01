দিনাজপুরে ঘন কুয়াশা ও শীত, সূর্যের দেখা নেই

দিনাজপুরে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) থেকে সূর্যের দেখা মেলেনি। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় ঘন কুয়াশা পড়ছে। শুক্রবার তাপমাত্রা ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমেছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় মানুষকে শীতের পোশাক পরে চলাফেরা করতে দেখা গেছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় মোন্থারের প্রভাবে দিনাজপুরে এমন বৈরী আবহাওয়া শনিবার পর্যন্ত থাকতে পারে। রোববার সূর্যের দেখা মিলতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, হিমালয়ের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে দিনাজপুরে শীত আগে অনুভূত হয়। গত কয়েকদিন সকাল ও সন্ধ্যায় কুয়াশা পড়ছে, যা যান চলাচলেও বাধা সৃষ্টি করছে। সরদরের মাসিমপুর এলাকার কৃষক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘গত বছর এই সময়ে কুয়াশার সঙ্গে হালকা শীত ছিল, এবার হঠাৎ ঘন কুয়াশার সঙ্গে শীত পড়েছে। দুই দিন ধরে সূর্য দেখা না মেলায় মনে হচ্ছে, পুরো শীত এসে গেছে।’
দিনাজপুর আঞ্চলিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা জানিয়ে দিয়েছেন, শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আগের দিনের তুলনায় কম।
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন বলেন, ‘ঘূর্ণিঝড় মোন্থারের প্রভাবে আকাশে ঘন মেঘমালা বিরাজ করছে, তাই সূর্যের আলো মেলছে না।’