সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
সিলেটে মধ্যরাতে সিপিবি নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১১:২৪
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সিলেট জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন সুমনকে আটক করেছে সিলেট মহানগর পুলিশ (এসএমপি)। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে নগরের আখালিয়া কালীবাড়ি এলাকার নিজ বাসা থেকে তাকে আটক করে জালালাবাদ থানা–পুলিশ।

এসএমপির উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম রাত গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সিপিবি সিলেটের সাবেক সভাপতি ও প্রবীণ আইনজীবী বেদানন্দ ভট্টাচার্য বলেন, “শুক্রবার রাত ১২টার দিকে পুলিশ হঠাৎ এসে সুমনকে নিয়ে যায়। পরিবারকেও কিছু জানানো হয়নি।”

সম্প্রতি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল নিষিদ্ধের প্রতিবাদে চালকদের আন্দোলনে সরব ছিলেন অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন সুমন। ১১ দফা দাবিতে গত মঙ্গলবার নগরে বিক্ষোভ করেন চালকেরা, যেখানে সুমনও নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে তিনি ও কয়েকজন নেতা মহানগর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দাবি আদায়ে রোববার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে আন্দোলন স্থগিত করেন। তবে শুক্রবার মধ্যরাতেই তাকে আটক করে পুলিশ।

এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলন করে মহানগর পুলিশ কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী অভিযোগ করেন, অটোরিকশাচালকদের আন্দোলনের নামে “দেশকে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা” চলছে। সংঘাতের আশঙ্কায় শনিবার ও রোববারের কর্মসূচি পালনের অনুমতিও দেওয়া হয়নি বলে জানান তিনি।

গত সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে সিলেট মহানগরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধে অভিযান শুরু করে পুলিশ। পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে ওই অভিযানে বহু রিকশা জব্দ ও চার্জিং পয়েন্টের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এরপর থেকেই নগরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধ রয়েছে।

