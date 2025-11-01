সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
আমার স্ত্রী খ্রিস্টান নন, ধর্ম পরিবর্তনেরও কোনো পরিকল্পনা নেই: জেডি ভ্যান্স

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৩৬
যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও উষা ভান্স। ছবি: সংগৃহীত

স্ত্রী উষা ভান্সের ধর্ম পরিবর্তনের মন্তব্য করে তুমুল বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের। এই পরিস্থিতিতে এবার কিছুটা নরম সুরের আভাস দিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, তার স্ত্রী খ্রিস্টান নন এবং ধর্ম পরিবর্তনেরও কোনো ইচ্ছা নেই। 

এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক্সে এক পোস্টে ক্ষোভ জানিয়ে ভ্যান্স এই বিতর্ককে ‘ঘৃণ্য’ বলে আখ্যা দেন। জানান, যদিও তার আন্তঃধর্মীয় বিবাহ নিয়ে প্রশ্নটি ছিল ব্যক্তিগত, তিনি একজন জন প্রতিনিধি হিসেবে তা এড়িয়ে যেতে চাননি। 

ভ্যান্স তার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘আমার আন্তঃধর্মীয় বিবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। যিনি করেছিলেন তিনি সম্ভবত একজন বামপন্থী। অন্যদিকে, আমি একজন জন প্রতিনিধি। প্রশ্নটির পর মানুষও কৌতূহলী ছিলেন। আমি প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে চাইনি।’ তার দাবি, তিনি কোনও ধর্মকেই অসম্মান করেননি।

এরপরই তিনি লিখেছেন, ‘আমার স্ত্রী একজন হিন্দু। তার খ্রিস্টান হওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে আমি বিশ্বাস করি, আন্তঃধর্মীয় বিবাহ অথবা আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক নিয়ে তিনিও একদিন আমার মতো ভাববেন।’ 

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের আরও দাবি, তার স্ত্রী উষা চিলুকুরি ভ্যান্সই তাকে বহু বছর আগে ধর্মীয় বিশ্বাসের পথে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

গত বুধবার ওই সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভ্যান্স বলেন, ‘এখন অধিকাংশ রোববারই উষা আমার সঙ্গে গির্জায় যায়। আমি ওকেও বলেছি, আজ সকলের সামনেও বলছি, আমি আশা করি একদিন উষাও আমার মতো করেই খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে। আমি খ্রিস্টান সুসমাচারে বিশ্বাস করি, আশা করি সেই একইভাবে আমার স্ত্রীও একদিন বিশ্বাস করবে।’ 

তার এই মন্তব্যের পরই বিতর্ক তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে ফের মুখ খুললেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট।

 
ইত্তেফাক/পিএস

