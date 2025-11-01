যুক্তরাষ্ট্র-ভেনেজুয়েলা যুদ্ধের দামামা: সতর্ক অবস্থানে ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর সেনাবাহিনী  

যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে উত্তেজনা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক তৎপরতা বাড়তে থাকায় ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো তাদের সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রেখেছে। শুক্রবার দেশটি তাদের সব সদস্যকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘাঁটিতে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পোর্ট অব স্পেইন থেকে এএফপি এ খবর জানিয়েছে।
সেনাবাহিনীর পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়েছে, বাহিনীকে ‘স্টেট ওয়ান অ্যালার্ট লেভেল’-এ রাখা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সব ছুটি বাতিল করা হলো।
ভেনেজুয়েলার উপকূলের কাছেই অবস্থিত দ্বীপ রাষ্ট্র ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো। যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ক্যারিবীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরে অন্তত ১৫টি সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় বিমান হামলা চালায়। এতে ৬২ জন নিহত হয়।
ঘটনাস্থলে থাকা এএফপি সাংবাদিকরা জানান, এই ঘটনার পর পোর্ট অব স্পেইনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা খাবার ও জ্বালানি কিনতে দোকানে ভিড় করেন।
সরকার জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো সরকার দেশটির রাজধানী পোর্ট অব স্পেইনে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখছে।’
মাদক পাচার দমনের নামে যুক্তরাষ্ট্র বিশাল সামরিক বাহিনী মোতায়েন করেছে। আটটি মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ ক্যারিবীয় অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে। পুয়ের্তো রিকোয় মোতায়েন করা হয়েছে এফ-৩৫ স্টেলথ যুদ্ধবিমান। একটি বিমানবাহী রণতরী বহরও পথে রয়েছে।
এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে মাদক চোরাচালান মামলায় অভিযুক্ত ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো অভিযোগ করেছেন, ওয়াশিংটন মাদকবিরোধী অভিযানকে অজুহাত বানিয়ে কারাকাসে সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। তাদের লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার তেল দখল করা।
তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার বলেছেন, ভেনেজুয়েলায় হামলার কোনো পরিকল্পনা তার নেই। এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘না, এমনকিছু বিবেচনায় নেই।’
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও একই বার্তা দিয়েছেন। তিনি মায়ামি হেরাল্ডে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনকে ‘ভিত্তিহীন’ বলে আখ্যা দেন। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।